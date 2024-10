"Netanjahu ruft mich statt Biden an": Trump stichelt gegen den US-Präsidenten

Im Juli besuchte Israels Regierungschef Netanjahu während seines Aufenthalts in den USA auch Donald Trump in dessen Anwesen in Florida. Nun gibt der Präsidentschaftskandidat an, einen Anruf von Netanjahu erhalten zu haben. Und damit rühmt Trump sich öffentlich.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump behauptet, von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angerufen worden zu sein, weil Netanjahu in der aktuellen Lage nicht auf Präsident Joe Bidens Rat hören würde.

Er kritisierte Biden wiederholt dafür, Netanjahu und dessen Regierung in Kriegszeiten zu bremsen.

In seiner Rede griff Trump zudem seine demokratische Rivalin Kamala Harris an, indem er sie als weniger klug als Biden bezeichnete und sie wiederholt beleidigte.

Der frühere US-Präsident Donald Trump behauptet, er sei von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu angerufen und um Rat gebeten worden. Laut Trump hört Netanjahu in der aktuellen Situation nicht auf den Rat von Präsident Joe Biden und habe ihn stattdessen am Samstag (19. Oktober) kontaktiert.

Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Latrobe, Pennsylvania, sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat: "Biden sagt Netanjahu immer nur: 'Tu dies nicht. Tu das nicht, tu das nicht.'" Trump kritisierte dabei, dass Biden Netanjahu und dessen Regierung in Kriegszeiten nicht ausreichend unterstütze und sie behindere.

Trump hat Biden wiederholt vorgeworfen, Netanjahu zu bremsen. Bei seinem USA-Besuch im Juli traf Netanjahu neben Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris auch Trump in dessen Anwesen in Florida.

Trump teilt auch gegen Harris aus

In seiner Rede stichelte Trump zudem gegen seine demokratische Rivalin bei der Präsidentschaftswahl am 5. November. Ohne Harris beim Namen zu nennen, sagte er über die 60-Jährige in Bezug auf Biden:

Sie ist nicht so klug wie er. Und ich sage nicht, dass er der Klügste ist, ich sage nicht, dass er der Klügste ist, aber sie ist nicht so klug wie er. Donald Trump

Trump hat Harris mehrfach beleidigt, unter anderem bezeichnete er sie vor einigen Wochen als "geistig behindert".

