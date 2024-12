Neue Masche am Telefon: Betrügerische Gewinnspiele locken Verbraucher in die Falle

Die Anzahl der Telefon-Betrügereien ist im Oktober in die Höhe geschnellt. Betroffene berichten von angeblichen Gewinnspielen oder Rückzahlungen von Krankenkassenbeiträgen. Beim Blick auf das Display, lohnt es sich genauer auf die Nummer zu schauen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Verbraucher:innen aus Deutschland und Österreich sind laut Statistiken in den vergangenen Monaten häufig Betrugsmaschen am Telefon zum Opfer gefallen.

Betrüger locken Opfer mit hohen Gewinnsummen unter Nennung von seriösen Auftraggebern oder durch Rückzahlungen von Krankenkassenbeiträgen.

Ziel der Betrugsmasche ist es, sensible Daten der angerufenen Personen zu gewinnen oder Geld zu ergaunern.

Das Telefon klingelt und eine Ihnen nicht bekannte Nummer wird angezeigt? Dann können Sie natürlich rangehen – doch durch diese Entscheidung haben sich etliche Verbraucher:innen fiesen Betrugsmaschen ausgesetzt. Wie die Bundesnetzagentur bereits zu Beginn des Jahres warnte, berichteten Verbraucher:innen in Deutschland von einer steigenden Anzahl an Spam-Anrufen.

Laut Angaben des Verbraucherschutz-Portals "Mimikama" haben die Anrufe nun im Oktober dieses Jahres einen Rekordstand erreicht. So sollen besonders Bundesbürger:innen und Österreicher:innen von den Betrügereien betroffen sein. Die Zahl der registrierten Anrufe stieg im Oktober demnach um 20 Prozent.

Verbrauchern:innen werden bei den Anrufen mit Gewinnversprechen oder betrügerischen Rückzahlungen von Krankenkassen geködert. Ziel der Aktionen ist es, sensible Daten oder Geld zu erschwindeln. Es seien durch aufdringliche Methoden der Täter bereits Fälle bekannt, bei denen Schadenssummen im fünfstelligen Eurobereich entstanden sind, wie die Polizei mitteilt.

Im Video: Vorsicht vor diesem Paypal-Betrug

Betrügerische Tricks am Telefon: "Sie haben gewonnen"

Die Anrufer lassen ihre Opfer oftmals glauben, dass sie durch ein Gewinnspiel eine beträchtliche Summe an Geld gewonnen hätten. Um dieses allerdings zu erhalten, müssten die Betroffenen zuerst 900 Euro überweisen – eine angebliche Zustellungsgebühr. Einige Opfer berichten, dass sie eine Rückrufnummer anrufen müssten, um die Gewinnabwicklung zu beenden.

"Sie haben gewonnen", heißt es dann am Telefon. Wollen die Opfer den Gewinn dann erhalten, müssten diese ihre persönlichen Daten übermitteln. Außerdem wird den Betroffenen noch ein kostenfreies Zeitungs-Abo angedreht. Um Vertrauen und Interesse zu wecken, locken die Betrüger mit hohen Gewinnspielsummen und nutzen Namen von beispielsweise beliebten Supermärkten wie Lidl oder Edeka als Auftraggeber.

Anzeige

Anzeige

Vorsicht bei bestimmten Rufnummern

Ein Verbraucher, der von der Berliner Nummer 030 50931590 angerufen wurde, schreibt: "Diese Nummer wurde angezeigt und mir wurde sehr unverständlich mitgeteilt, dass ich 39.000 Euro gewonnen hätte und 900 Euro Gebühren für die Zustellung mit dem Geldtransporter bezahlen sollte". Er berichtet weiter: "Da ich an keinem Gewinnspiel teilgenommen habe, vermute ich eine Betrugsmasche. Die Barauszahlung kann ja auch nur Betrug sein".

Zu den im Oktober registrieren Nummer gehören laut Verbraucherschutz-Portal neben der Berliner Nummer 030 50931590 auch die 0178 7405212 sowie 040 85599524. Weiterhin wurden Nummern aus dem Ausland wie beispielsweise den Niederlanden (+31) gemeldet. Die Polizei informiert, dass manchmal Bürger dazu aufgefordert werden, kostenpflichtige Telefonnummer anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen Ware von schlechter Qualität zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Auswertungen der Datenbank App "tellows.de" haben ergeben, dass die Mobilfunknummer 0152 58299952 über 3.000 Mal innerhalb von fünf Tagen auf Google abgefragt und als Fake-Nummer bewertet wurde. Die Betrüger hinter jenen Fake-Nummern behaupten, im Auftrag von "MediaCom Gewinnspielunternehmen" anzurufen.

Anzeige

Anzeige

Bei Anruf Krankenkassenbeiträge zurück?

Von gefälschten "Rückerstattungen von Krankenkassenbeiträgen" unter der Mobilfunknummer 0178 7405212 haben Verbraucher:innen außerdem berichtet. Die Diebe würden dabei hartnäckige vorgehen. Ein Nutzer sei innerhalb von vier Wochen siebenmal angerufen worden. Ein weiterer Verbraucher gab gegenüber dem App-Anbieter "Clever Dialer" an: "Man soll die 01 drücken, wenn man seine Krankenkassenbeiträge zurückhaben will. Wenn das so einfach wäre".

Laut Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) manipulieren die Betrüger die Rufnummern, die auf dem Display angezeigt werden. Häufig würden deutsche Rufnummern angezeigt, obwohl sich die Täter meist in einem anderen Land aufhalten. Die Bundesnetzagentur bietet auf der Homepage eine Übersicht von gemeldeten Fake-Rufnummern an.

Anzeige

Anzeige

Schutz gegen Fake-Anrufe: Apps können helfen

Wie die Polizei weiter informiert, seien Zielgruppen von Spam-Anrufen meist ältere Menschen. Die Szenarien werden von den Kriminellen ständig verändert. So würden sie einen seriösen Eindruck am Telefon erwecken, indem die Anrufer vorgaben, im Namen von Rechtsanwälten und Notaren zu handeln. Häufig fielen auch Namen einer Buchungszentrale.

Bei einem Fake-Anruf wird empfohlen, sich nicht von den Anrufern verunsichern oder zum Handeln drängen zu lassen. Sollten Zweifel an einer verdächtigen Situation aufkommen, kann sich die betroffene Person bei der Institution – Krankenkasse, Bank – melden und nachfragen. Das Verbraucherschutz-Portal "Mimikama" rät zur Installation von Apps für die Anruferkennung und Blockierung von betrügerischen Anrufen.