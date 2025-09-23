Anzeige
Kanzler im freien Fall

Neue Umfrage: Merz stürzt ab - Union hinter AfD

  • Veröffentlicht: 23.09.2025
  • 12:33 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt zur Fraktionssitzung.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kommt zur Fraktionssitzung.© Fabian Sommer/dpa

Kanzler Friedrich Merz fällt im Politiker-Ranking auf die hintersten Plätze. Dazu kommt in der aktuellen INSA-Umfrage ein weiterer Tiefschlag.

Anzeige

Inhalt

  • INSA-Umfrage: AfD erstmals vor der Union
  • Kanzler Merz stürzt im Ranking ab
  • Mehrheit aktuell nur für Union und AfD

Die politische Landschaft in Deutschland erlebt einen historischen Wendepunkt. In der aktuellen INSA-Umfrage im Auftrag von "Bild" liegt die AfD erstmals vor der CDU/CSU und wird mit 26 Prozent zur stärksten Kraft. Die Union kommt nur noch auf 24,5 Prozent – ein neuer Tiefpunkt für die Partei unter Kanzler Friedrich Merz. Damit verliert die CDU/CSU einen weiteren Prozentpunkt, während die AfD um 0,5 Prozentpunkte zulegen kann. Die SPD bleibt unverändert bei 14,5 Prozent, während die Grünen leicht auf 11 Prozent abrutschen.

Anzeige
Anzeige
Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

INSA-Umfrage: AfD erstmals vor der Union

Doch die Zahlen sind nicht nur für die Union bitter. Auch die FDP und die BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) bleiben mit 3,5 Prozent beziehungsweise 4 Prozent deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde. Überraschend hingegen ist der leichte Anstieg der Linken, die nun 11,5 Prozent erreicht.

Anzeige
Anzeige

Kanzler Merz stürzt im Ranking ab

Für Merz spitzt sich die Lage weiter zu. Im Politiker-Ranking rutscht er von Platz 14 auf Platz 18 ab – nur noch AfD-Co-Chef Tino Chrupalla und Unions-Fraktionschef Jens Spahn rangieren hinter ihm. Besonders schmerzhaft für Merz: Ausgerechnet AfD-Chefin Alice Weidel verbessert sich auf Platz 10 und liegt damit acht Positionen vor ihm. Andere prominente Parteivorsitzende wie Markus Söder (Platz 3) oder SPD-Chefin Bärbel Bas (Platz 4) genießen deutlich mehr Zustimmung in der Bevölkerung.

Mehrheit aktuell nur für Union und AfD

Bereits in der letzten INSA-Umfrage in der vergangenen Woche zeigten sich 62 Prozent der Deutschen unzufrieden mit Merz, während nur 26 Prozent Zufriedenheit äußerten. Das neue INSA-Ergebnis setzt diesen Negativ-Trend nun fort und verschärft die Krise des CDU-Chefs.

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Stabile politische Mehrheiten sind der Umfrage zufolge in weiter Ferne. Weder für Schwarz-Rot (39 Prozent) noch für Rot-Rot-Grün (37 Prozent) gäbe es aktuell eine Mehrheit.  Diese hätte rechnerisch nur ein Bündnis aus Union und AfD. INSA-Chef Hermann Binkert kommentiert mit Blick auf Merz' Amtsvorgänger: "Friedrich Merz steht vor der schwierigen Aufgabe, den Trend zu drehen. Olaf Scholz ist daran gescheitert."

  • Verwendete Quellen:
  • Bild: "Merz rauscht total ab"
Mehr News
Drohnen legen Flughafen in Kopenhagen lahm
News

Dänische Regierungschefin spricht nach Drohnensichtung von "Anschlag"

  • 23.09.2025
  • 12:27 Uhr
USA-UTAH/SHOOTING-CHARLIE KIRK
News

Antifa als Terrorgruppe? Warum Trumps Dekret umstritten ist

  • 23.09.2025
  • 12:14 Uhr
UN-ASSEMBLY
News

Trump feiert Comeback auf großer Bühne - UN-Generaldebatte hier live verfolgen

  • 23.09.2025
  • 11:34 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250923-935-848875
News

Gremium-Kreise bestätigen: Evelyn Palla ist neue Bahnchefin

  • 23.09.2025
  • 11:19 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250922-911-035093
News

Anerkennung Palästinas gewinnt an Dynamik – Israel unter Druck

  • 23.09.2025
  • 10:47 Uhr
Feuerwehrschläuche auf der Straße
News

Wohnungsbrand in Pinneberg: Neunjährige wird weiter vermisst

  • 23.09.2025
  • 10:19 Uhr
Die Zahl der Badetoten ist laut DLRG 2025 zurückgegangen, einen Anstieg gibt es hingegen bei jungen Männern.
News

Badetote 2025: Darum ertrinken junge Männer häufiger

  • 23.09.2025
  • 07:35 Uhr
Donald Trump
News

Autismus-Risiko? Trump warnt Schwangere vor diesem Medikament

  • 23.09.2025
  • 04:15 Uhr
Jimmy Kimmels Show wegen Kirk-Äußerung abgesetzt
News

Disney rudert zurück: Jimmy Kimmel kommt mit Late-Night-Show zurück ins TV

  • 22.09.2025
  • 22:37 Uhr
Richterwahlausschuss schlägt SPD-Kandidatin Emmenegger vor
News

Richterwahl: Ausschuss schlägt SPD-Kandidatin Emmenegger für Verfassungsgericht vor

  • 22.09.2025
  • 22:15 Uhr
Alle :newstime-Sendungen finden Sie jederzeit kostenlos auf Joyn
:newstime vom 23. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 23. September 2025 | 08:25

  • 04:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 19:45

  • 25:51 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 18:00

  • 11:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 15:45

  • 10:50 Min
  • Ab 12
:newstime vom 22. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. September 2025 | 08:25

  • 04:19 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 19:55

  • 13:10 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 17:45

  • 11:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 21. September 2025 | 16:00

  • 10:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 19:55

  • 13:32 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 20. September 2025 | 18:10

  • 12:37 Min
  • Ab 12