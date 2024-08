Vor 15 Minuten

Russland verstärkt seine Streitkräfte in Grenzregion Kursk

Nach dem Vorstoß ukrainischer Truppen in die südrussische Grenzregion Kursk hat das Verteidigungsministerium in Moskau Einheiten zur Verstärkung seiner Streitkräfte geschickt. Kolonnen mit Grad-Mehrfachraketenwerfern, Artillerie und Panzern seien in die Region verlegt worden, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Freitag unter Berufung auf das Ministerium.

Nach Angaben örtlicher Behörden hielten die Kämpfe mit den ukrainischen Truppen an. "Einige Dutzend Kilometer" von der Stadt Kurschatow und dem dortigen Kernkraftwerk Kursk entfernt gebe es weiterhin Kämpfe, teilte ein Behördenvertreter auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Für die Oblast verhängte das Katastrophenschutzministerium in Moskau den Notstand.