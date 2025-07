Zahlreiche Länder des Pazifik-Raums befinden sich im Alarmzustand: Infolge eines starken Erdbebens vor der russischen Halbinsel Kamtschatka drohen teils meterhohe Tsunami-Wellen - von Japan über die USA bis Lateinamerika. Alle Informationen im Newsticker.

Das Wichtigste in Kürze Dem schweren Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka könnten teils meterhohe Tsunami-Wellen im Pazifik-Raum folgen.

In vielen Ländern des Pazifikraums herrscht Alarmzustand, Erinnerungen an die Fukushima-Katastrophe von 2011 werden wach.

Behörden in Kamtschatka melden nach dem Erdbeben Verletzte, vor Japans Küste wurden bereits höhere Flutwellen registriert.

Ein schweres Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka hat im Pazifik-Raum zahlreiche Länder von Japan und den Philippinen über Hawaii bis zur US-Westküste und Lateinamerika in Alarmzustand versetzt. Gewarnt wurde vor teils meterhohen Tsunami-Wellen als Folge des schweren Erdbebens im Fernen Osten Russlands.

Mit 8,8 war das Beben laut der US-Erdbebenwarte USGS das weltweit stärkste seit der Katastrophe von Fukushima im März 2011 - und wurde seit Beginn der Messungen überhaupt nur von fünf Beben übertroffen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass gab die Stärke mit 8,7 an, das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam mit 7,8. Das Zentrum des Bebens lag den Angaben zufolge in der offenen See, etwa 130 Kilometer vor der nur dünn besiedelten Küste Kamtschatkas, und relativ tief unter dem Meeresboden.

Im Norden Japans - die Region liegt dem Erdbebengebiet geografisch mit am nächsten - wurden bereits zunehmend höhere Flutwellen registriert. Wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete, erreichten Flutwellen an der Küste der nördlichen Präfektur Hokkaido sowie der Präfektur Iwate im Nordosten inzwischen eine Höhe von 60 Zentimetern. Die Behörden haben Warnungen vor einem bis zu drei Meter hohen Tsunami ausgegeben. Bei einem Tsunami bauen sich Wellen mitunter in Stufen auf.

Alle Infos zum Tsunami-Alarm im Newsticker Vor 38 Minuten Keine Flüge von und nach Maui Wegen der Tsunami-Warnung für die Hawaii-Inselgruppe im Pazifik gibt es aktuell keine Flüge von und nach Maui. Alle Flüge seien für heute Abend gestrichen worden, sagte Gouverneur Josh Green in einer Pressekonferenz. Etwa 200 Menschen hätten in einem Terminal Zuflucht gefunden. Die Flughäfen seien bislang nicht von Schäden betroffen. Der Gouverneur appellierte an die Bevölkerung, nicht auf die Straße zu gehen. Man solle zu Hause bleiben und das Fernsehen verfolgen. Das lokale TV zeigte Webcams von den Küsten der Inselgruppe. Vor 40 Minuten Menschen in Indonesien in Sicherheit gebracht Im Zuge der Tsunami-Warnungen haben mehrere östliche Provinzen in Indonesien Tsunami-Warnungen ausgegeben. In besonders gefährdeten Küstenregionen wurden vorsorglich Schulen geschlossen und Evakuierungen eingeleitet. Betroffen war unter anderem die Provinz Nordsulawesi. "Wir sind vorbereitet, und wir sind zuversichtlich, dass wir Todesopfer verhindern können", sagte Adolf Tamengkel, Chef der Katastrophenschutzbehörde der Provinz, bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Auf den abgelegenen Talaud-Inseln wurden Schulen vorübergehend geschlossen. "Wir haben bereits Vorsorgemaßnahmen getroffen, die Schülerinnen und Schüler wurden nach Hause geschickt", erklärte der Leiter der örtlichen Zivilschutzbehörde, Odrik Rompah. Auch in den Provinzen Gorontalo und Nordmolukken wurden Vorsorgemaßnahmen getroffen. Indonesien sieht bisher zwar nur eine geringe Bedrohung - jedoch warnten die Behörden vor möglichen Verstärkungseffekten, besonders in schmalen Buchten oder Meeresarmen. Vor 48 Minuten Tsunami-Warnung in Japan betrifft Urlaubsverkehr In Japan beeinträchtigt die Tsunami-Warnung infolge des schweren Erdbebens vor der russischen Halbinsel Kamtschatka den Verkehr - und das während der Hochsaison ausländischer Tourist:innen. Der Straßen-, Bahn- und Flugverkehr sei teils unterbrochen, Fabriken mussten ihren Betrieb einstellen, meldete die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei". So sei der Zugverkehr auf der Tokaido-Linie und der Yokosuka-Linie, die die Hauptstadt Tokio mit nahe gelegenen Städte verbinden, eingestellt worden, hieß es. Die Warnung vor dem Tsunami hat auch auf Tourist:innen Auswirkungen. (Symbolbild) © kyodo/dpa Auf der nördlichen Hauptinsel Hokkaido seien mehrere Bahnhöfe, darunter in der auch unter ausländischen Tourist:innen beliebten Stadt Hakodate, geschlossen worden. Fahrgäste und Personal aus Bahnhöfen an der Küste seien evakuiert worden. Nach Angaben der Bahngesellschaften gab es zunächst keine Berichte über Verzögerungen im Betrieb des Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszuges. Die Behörden riefen die Menschen an der Pazifikküste des Inselreiches auf, sich auf Anhöhen in Sicherheit zu bringen. Als Folge waren Urlaubsstrände verwaist. Hunderte von 24-Stunden-Supermärkten schlossen ebenfalls vorübergehend. Vor 56 Minuten Hawaii-Gouverneur: Nächste Stunden entscheidend Für die unter einer Tsunami-Warnung stehende US-Pazifikinsel Hawaii sind nach Behördenangaben die nächsten zwei bis drei Stunden entscheidend. Gouverneur Josh Green sagte in einer Pressekonferenz, man rechne mit mindestens zwei bis drei Stunden, bevor es eine Entwarnung geben könnte. Bislang habe es keine nennenswerten Auswirkungen gegeben. "Es ist ein Segen, dass wir keine Schäden zu verzeichnen haben", sagte der Gouverneur. Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen! Vor 58 Minuten Kamtschatka-Behörden melden Verletzte nach Erdbeben Bei dem schweren Erdbeben vor der fernöstlichen russischen Halbinsel Kamtschatka sind nach Angaben von Behörden mehrere Menschen verletzt worden. Die Patient:innen würden in Krankenhäusern die erforderliche Hilfe erhalten, sagte der regionale Gesundheitsminister Oleg Melnikow in seinem Telegram-Kanal. Eine Zahl der Verletzten nannte er nicht. Der Gouverneur der Region Kamtschatka, Wladimir Solodow, wies die Einrichtung einer Hotline an, bei der sich vom Erdbeben betroffene Bewohner:innen melden konnten. Solodow veröffentliche in seinem Telegram-Kanal auch ein Video seines Besuchs in einem bei dem Beben teils zerstörten Kindergarten. Dort stürzte die Fassade ein. Die Einrichtung sollte an diesem Freitag (1. August) nach einer Sanierung wieder öffnen. Es habe keine Verletzten gegeben. Solodow zeigte auch ein Video von Ärzt:innen, die in einem Operationsaal trotz schwerer Erschütterungen ihre Arbeit fortsetzten. "Solcher Mut verdient die höchste Wertschätzung", sagte er. Solodow warnte vor der Gefahr von Nachbeben und mahnte zur Vorsicht. Solodow zeigte auch ein Video von Ärzt:innen, die in einem Operationsaal trotz schwerer Erschütterungen ihre Arbeit fortsetzten. "Solcher Mut verdient die höchste Wertschätzung", sagte er. Solodow warnte vor der Gefahr von Nachbeben und mahnte zur Vorsicht. Vor 59 Minuten Schulen auf Philippinen teilweise geschlossen Die Schulen auf den Philippinen wurden geschlossen. Kinder, deren Unterricht in Küstennähe stattfand, seien in drei südlichen Provinzen nach Hause geschickt worden, berichtete der Sender GMA unter Berufung auf die Behörden. Die Anweisung betreffe alle Schulen, ob privat oder staatlich, von der Grundschule bis zur Hochschule, hieß es. Auch Strandresorts und Regierungsbüros in der Nähe von Tsunami-gefährdeten Gebieten wurden vorübergehend geschlossen. In dem südostasiatischen Inselstaat wurden in mehreren Provinzen Wellen von weniger als einem Meter Höhe erwartet, die aber längere Zeit anhalten könnten. Vor 1 Stunde Tsunami-Warnung für Galápagos und Küsten Lateinamerikas Auch mehrere Länder Lateinamerikas haben vor möglichen Tsunami-Wellen gewarnt. In Mexiko rief das Tsunami-Warnzentrum der Marine die Bevölkerung dazu auf, den Stränden an der Pazifikküste fernzubleiben. Boote und Schiffe sollten nicht auslaufen. Es seien Flutwellen von 30 Zentimetern bis einem Meter Höhe möglich. Einen ähnlichen Hinweis gaben die Behörden im benachbarten Guatemala heraus. Die Gefahr sei jedoch als niedrig einzuschätzen, teilte das Seismologische Institut des mittelamerikanischen Landes (INSIVUMEH) auf der Plattform X mit. In Ecuador warnten die Behörden, dass Flutwellen die berühmte Galápagos-Inselgruppe erreichen könnten. Der Archipel, der wegen seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt zum Unesco-Welterbe zählt, liegt rund 1.000 Kilometer vor der Küste des südamerikanischen Landes. Die Menschen sollten Strände und Häfen meiden, der Schiffsverkehr solle eingestellt werden, teilte die Regierung mit. Für weite Teile der Küsten Perus und des benachbarten Chiles galten ebenfalls Tsunami-Warnungen. Der chilenische Katastrophenschutz teilte mit, es seien Flutwellen von einem bis drei Metern Höhe möglich. In mehreren Küstengebieten würden Evakuierungen vorbereitet, hieß es in Medienberichten. Schulen sollen vielerorts sicherheitshalber geschlossen bleiben. Vor 1 Stunde Überschwemmungen vor Russlands Küste Infolge des schweren Erdbebens vor Kamtschatka ist es im Norden der Inselgruppe Kurilen zu Überschwemmungen gekommen. Es habe vier Tsunami-Wellen gegeben, sagte Alexander Owsjannikow, Verwaltungschef im Kreis Sewero-Kurilsk auf der Insel Paramuschir. Die Tsunami-Warnung bestehe weiterhin. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden der Hafen der Stadt Sewero-Kurilsk und ein Fischereiunternehmen dort teilweise überflutet. Die Bevölkerung sei evakuiert worden, darunter auch 60 Urlauber:innen. Die Niederlassung der Russischen Akademie der Wissenschaften von Kamtschatka veröffentlichte ein mit einer Drohne aufgenommenes Video von der Insel Paramuschir. Darauf sind die Überflutungen zu sehen. Vor 1 Stunde Alarmzustand von Alaska bis Kalifornien Auf Hawaiis größter Insel Hawaii - auch Big Island genannt - wurden Strände evakuiert. Alle Häfen auf dem zu den USA gehörenden Archipel sind für den Schiffsverkehr gesperrt. Das staatliche Tsunami-Frühwarnsystem in den USA sprach von Wellen von bis zu drei Metern Höhe, die die Küste des Tausende Kilometer vom Zentrum des Bebens entfernten US-Bundesstaats kurz nach 7 Uhr am deutschen Morgen erreichen könnten. Küstenbewohner sollten die gefährdeten Gebiete sofort verlassen oder in mindestens zehnstöckigen Gebäuden Schutz suchen, hieß es. Entlang der US-Westküste wie etwa in Kalifornien warnten Behörden vor den Wellen und riefen Bewohner einiger Küstenorte auf, sich in höhergelegene Gebiete zu begeben. Alaska stellte sich ebenfalls auf höhere Wellen ein. Auch mehrere Länder Lateinamerikas gaben Warnungen vor Flutwellen heraus, darunter etwa Mexiko, Guatemala, Ecuador, Peru und Chile. Bei einem Tsunami muss die erste Welle nicht die heftigste sein. Das baut sich mitunter in Stufen auf. Falls es also zunächst unter einem Meter bleibt, ist damit noch keine Entwarnung verbunden, worauf auch die Behörden unermüdlich hinweisen. Vor 1 Stunde Tsunami-Alarm im Pazifik-Raum In China gaben die Behörden laut Staatsfernsehen eine Tsunami‑Warnung der Stufe Gelb heraus. In Taiwan rief die Zentrale Wetterbehörde die Bewohner der Küstenregion dazu auf, wachsam zu bleiben und die nötigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Auch die Philippinen und Indonesien forderten Menschen in Küstennähe auf, sich in Sicherheit zu bringen. In den beiden Inselstaaten wurden in mehreren Provinzen Wellen von weniger als einem Meter Höhe erwartet, die aber längere Zeit anhalten könnten. "Bleiben Sie den Stränden fern und gehen Sie nicht zur Küste", hieß es in einer Warnung des philippinischen Instituts für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs). Ein Behördensprecher in Indonesien teilte mit, dass es schwer sei, das genaue Ausmaß der Wellen vorherzusagen. Dort riefen bei sicher nicht wenigen Menschen die Warnungen schlimme Erinnerungen wach: Am 26. Dezember 2004 hatte ein gewaltiges unterseeisches Beben der Stärke 9,1 vor der Küste von Sumatra eine riesige Flutwelle ausgelöst. Neben Indonesien gab es damals auch zahlreiche Opfer in anderen Ländern, von Thailand über Indien bis Tansania. Etwa 230.000 Menschen kamen ums Leben. Vor 1 Stunde Höhere Flutwellen in Japan nach Beben vor Russlands Küste Infolge des schweren Erdbebens vor der russischen Halbinsel Kamtschatka sind im Norden Japans zunehmend höhere Flutwellen registriert worden. Wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete, wurden an der Küste der nördlichen Präfektur Hokkaido sowie der Präfektur Iwate im Nordosten inzwischen Flutwellen mit einer Höhe von 60 Zentimetern registriert. Die Behörden haben Warnungen vor einem bis zu drei Meter hohen Tsunami ausgegeben. Bei einem Tsunami bauen sich Wellen mitunter in Stufen auf. Für die japanische Pazifik-Küste gilt eine Tsunami-Warnung. © kyodo/dpa Japans nationale meteorologische Behörde rief die Menschen auf, sich in höher gelegene Gebiete oder Evakuierungsgebäude zu begeben. Sie sollten trotz der enormen Sommerhitze dort auch vorerst bleiben. Die Tsunami-Warnung könne noch einen Tag oder sogar länger in Kraft bleiben. Nach Aussagen eines Regierungssprechers gab es zunächst weder Berichte über Opfer noch über Schäden. Die Regierung in Tokio hatte zuvor einen Krisenstab eingerichtet. Mehr anzeigen

