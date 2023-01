NFL-Playoffs: Aus für Tom Brady - wie geht es weiter?

Geht der erfolgreichste Football-Star aller Zeiten bald in den Ruhestand? Nach dem Scheitern in den NFL-Playoffs wollte Tom Brady keine genaue Aussage treffen. Ab März ist der 45-Jährige ohne Vertrag.

Macht er endgültig Schluss?

Nach der Niederlage in der ersten Runde der NFL-Playoffs hat Tom Brady eine konkrete Aussage über sein mögliches Ende als Football-Profi vermieden. "Ich gehe nach Hause und versuche, heute Nacht so gut wie möglich zu schlafen", sagte der 45-Jährige nach der 14:31-Niederlage der Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys am Montagabend (16. Januar).

Bei seiner Verabschiedung auf der Pressekonferenz sagte Brady weiter: "Ich liebe diese Organisation, und es ist ein großartiger Ort."

Amerikanische Medien vermuten seit langem, dass Brady, der mit sieben Super-Bowl-Siegen der erfolgreichste Profi in der NFL-Geschichte ist, bei einem anderen Team weitermachen oder seine Karriere womöglich ein zweites Mal beenden könnte. Bereits vor einem Jahr hatte Brady seinen Rücktritt erklärt, änderte jedoch nach 40 Tagen seine Meinung und entschied sich dazu, zu den Bucs zurückzukehren.