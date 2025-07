"Fällt mir nicht leicht, weiterzumachen": TV-Kollege erfährt in Live-Sendung von Dahlmeiers Tod

Nach ihrer aktiven Biathlon-Karriere brachte die kürzlich tödlich verunglückte Laura Dahlmeier ihre Expertise als TV-Expertin ein. Per Eilmeldung erfuhr ein ZDF-Kollege von ihrem Tod - während er live auf Sendung war.

ZDF-Kommentator Volker Grube hat während einer Live-Übertragung der Schwimm-WM in Singapur vom Unfalltod von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier erfahren. Die 31-Jährige, die beim Bergsteigen in Pakistan verunglückte, war beim ZDF seine Kollegin. Dahlmeier hatte in den vergangenen Jahren als Expertin bei den Biathlon-Übertragungen des Senders gearbeitet. Grube ist seit der abgelaufenen Saison der Hauptkommentator der Rennen der Skijäger:innen.

"Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bekomme gerade die Eilmeldung auf mein Handy, dass unsere liebe Kollegin Laura Dahlmeier laut Bestätigung ihres Managements verstorben ist bei diesem Unfall", sagte Grube live auf Sendung. "Sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt ein bisschen Tempo rausnehme. Manch einer weiß, dass ich seit dieser Saison auch Biathlon kommentiere, und ich habe sie kennengelernt und wertschätzen gelernt."

"Jetzt ist Zeit, das Ganze zu verarbeiten"

Der Kommentator ergänzte: "Mir fällt es gerade nicht leicht, weiterzumachen, aber es muss sein. Wir ziehen es jetzt durch. Wir sind alle sehr, sehr traurig im Team und in der ZDF-Sportredaktion." Am Ende der Schwimm-Übertragung verzichtete das ZDF auf Bilder von zwei Siegerehrungen. "Ich hoffe, Sie sehen uns das nach. Wir werden jetzt den Moment nutzen, tief durchzuatmen", sagte Grube. "Wir haben das professionell durchgezogen, wie es sich gehört. Aber jetzt ist Zeit, das Ganze zu verarbeiten."