Der NFL-Superstar und Super-Bowl-Sieger von 2013, Jacoby Jones, ist mit nur 40 Jahren verstorben. Die genauen Todesumstände sollen bisher noch unbekannt sein.

Mit den Baltimore Ravens gewann der Ex-NFL-Football-Star Jacoby Jones 2013 den Super Bowl und schrieb damit Sportgeschichte. Mit nur 40 Jahren starb Jones nun in seinem Haus in New Orleans, wie seine Familie laut "Bild" mitgeteilt haben soll.

Längster Touchdown in der Geschichte des Super Bowl

Eine Bilderbuchkarriere, die der Ex-Football-Star Jones hinlegte: 2007 startete er bei der NFL im Team der Houston Texans. Nach seinem Wechsel zu den Baltimore Ravens gelang ihm 2013 das, wovon Millionen nur träumen können: der Super Bowl Sieg. Damals gegen die San Francisco 49ers mit einem atemberaubenden 109-Yard-Kickoff-Return.

Es soll laut "NBC4 Washington" bis heute der längste Touchdown in der Geschichte des Super Bowl sein. Auf insgesamt 28 Touchdowns konnte Jones in seiner Sportkarriere zurückblicken.

Seine Familie, Kollegen, die National Football League Players Association (NFLPA) wie auch sein letzter Verein trauern um Jones, der so jung und überraschend verstorben ist. Der Ravens-Coach John Harbaug schreibt in einer Mitteilung: "Ich habe Jacoby Jones geliebt. Wir alle haben ihn geliebt. Sein Spirit, sein Enthusiasmus und seine Liebe zu den Menschen waren gewaltig [...] Jacoby hatte die einzigartige Fähigkeit, mit jedem, dem er begegnete, eine Verbindung aufzubauen."

Sportwelt, Familie und Kollegen trauern

Einen emotionalen Nachruf auf X postete JJ Watt, ein Ex-Teamkollege von Jones: "Jacoby war einer der lebenslustigsten Mannschaftskameraden und Menschen, mit denen ich je zu tun hatte. Er tanzte und lachte immer, mit einem permanenten Lächeln auf dem Gesicht. Er ist viel, viel zu früh von uns gegangen."

Auch Jones' Familie zeigt sich fassungslos - teilte aber mit, dass der Sportler wohl friedlich in seinem Haus verstorben sein soll: "Wir möchten unsere Dankbarkeit für all die freundlichen Gedanken und die Unterstützung zum Ausdruck bringen, die Ihr uns in dieser schwierigen Zeit entgegengebracht habt", schrieb die Familie laut "Ran". "Eure anhaltende Unterstützung und der Respekt vor unserer Privatsphäre bedeuten uns sehr viel".

