NFL-Star Tom Brady gibt endgültigen Rücktritt bekannt

NFL-Superstar Tom Brady will seine Sportlerkarriere endgültig beenden. Das teilte er selbst auf Instagram mit.

Er kam bereits einmal aus dem Ruhestand zurück, nun soll die Entscheidung aber endgültig sein: Football-Star Tom Brady zieht sich aus der aktiven Sportlerkarriere zurück. Das teilte der 45-jährige NFL-Spieler selbst auf seinem Instagram-Profil mit: "Ich gehe in den Ruhestand. Für immer."

Gilt als "bester Quarterback aller Zeiten"

Bereits 2022 hatte der Quarterback am 1. Februar seinen Rücktritt bekannt gegeben. Drei Wochen später kehrte er jedoch zu den Tampa Bay Buccaneers zurück. Nachdem sein Traum vom achten "Super Bowl"-Gewinn in dieser Saison allerdings schon in der 1. Runde der NFL-Playoffs gegen die Dallas Cowboys (14:31) scheiterte, nun also das endgültige Karriere-Aus. Zwar ist der Vertrag mit der Franchise aus Florida ohnehin nach Ende der Spielzeit ausgelaufen, allerdings wurde Brady immer wieder mit anderen Teams in Verbindung gebracht.

Dank sieben "Super Bowl"-Siegen (6 x News England Patriot, 1 x Buccaneers), 5 "Super Bowl MVP"-Auszeichnungen, 624 geworfenen Touchdowns und über 100.000 geworfenen Yards gilt Brady als der mit Abstand beste Quarterback aller Zeiten.