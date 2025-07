Niederländerin stirbt bei Bootsunglück am Comer See

Tragödie am Comer See: Eine junge Urlauberin stirbt bei einem Bootsunglück, nur Stunden später wird ein weiterer Mensch vermisst.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Eine etwa 30-jährige Frau aus den Niederlanden starb nach einem Bootsunfall nahe der Villa Geno in Como, nachdem sie ins Wasser geschleudert und von einer Schiffsschraube verletzt wurde.

Die Frau war mit Freundinnen unterwegs, erlitt einen Herzstillstand und verstarb kurz nach Einlieferung ins Krankenhaus.

Wenige Stunden später wurde ein weiterer Badegast im östlichen Teil des Sees bei Abbadia Lariana vermisst, eine großangelegte Suchaktion wurde eingeleitet

Am beliebten Comer See in Norditalien hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Eine rund 30 Jahre alte Frau aus den Niederlanden kam dabei ums Leben, nachdem zwei Boote zusammengestoßen waren, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Zu dem Unglück kam es am Samstagnachmittag (12. Juni) nahe der Villa Geno, einem historischen Ort am östlichen Rand der Stadt Como. Die Frau war laut Medienangaben mit Freundinnen unterwegs, als sie durch die Kollision ins Wasser geschleudert wurde. Dort wurde sie von der Schiffsschraube eines der Boote schwer verletzt. Mit Herzstillstand wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf verstarb. Die Behörden beschlagnahmten beide beteiligten Boote.

Anzeige

Anzeige

Zweiter Vorfall

Nur wenige Stunden später wurde ein weiterer Zwischenfall gemeldet: Im östlichen Arm des Sees bei Abbadia Lariana (Provinz Lecco) verschwand ein Badegast beim Schwimmen und wurde seither nicht mehr gesehen. Feuerwehr, Küstenwache und ein Rettungshubschrauber suchten am Abend mit Tauchern nach der vermissten Person.

Der Comer See, rund 50 Kilometer nördlich von Mailand gelegen, zählt zu den bekanntesten Urlaubszielen Italiens.