Niederrhein: Mann besucht Bruder in JVA - und darf gleich dort bleiben

Der Haftbesuch bei seinem Bruder endete für einen 24-jährigen Bielefelder schon an der Schleuse. Denn: Der junge Mann wurde mit Haftbefehl gesucht. Jetzt sitzt er gemeinsam mit seinem Bruder in der JVA Pont.

Ein 24-Jähriger hat seinen inhaftierten Bruder am Niederrhein im Gefängnis besuchen wollen - und dort stattdessen selbst zu einer mehrjährigen Haftstrafe "eingecheckt".

24-Jähriger zeigte sich kooperativ

Wie die Polizei im Kreis Kleve am Freitag (9. Februar) berichtete, war der Bielefelder am Donnerstag an der Justizvollzugsanstalt Pont nahe der niederländischen Grenze zu dem beabsichtigten Bruder-Besuch aufgetaucht, wurde aber von der Polizei festgenommen.

Schon an der Schleuse stellte sich heraus, dass der 24-Jährige mit Haftbefehl gesucht wurde. Der junge Mann habe sich kooperativ verhalten und sogleich seine mehrjährige Haftstrafe angetreten.

