Jetzt ist sie offiziell im Handel: die Nintendo Switch 2. Lange erwartet, vielfach vorbestellt und nun in limitierter Stückzahl verfügbar. Der Verkaufsstart fällt in eine Zeit großer Nachfrage, was sich auch daran zeigt, dass erste Chargen in vielen Regionen bereits ausverkauft sind.

Anzeige

In Deutschland sorgt eine ungewöhnliche Aktion für Aufmerksamkeit: In Kooperation mit MediaMarkt und Saturn bot Lieferando in Berlin an, die neue Konsole in der Nacht auf Donnerstag (5. Juni) direkt nach Hause zu liefern. Laut Anbieter gibt es jedoch nur ein begrenztes Kontingent.

Die Switch 2 verfügt über 256 Gigabyte internen Speicher und lässt sich mit bestimmten microSD-Express-Karten auf bis zu zwei Terabyte erweitern. Eine weitere Neuheit: die magnetischen "Joy-Con 2"-Controller.

Noch eine Besonderheit: Neben dem hauseigenen Spiel "Mario Kart World" bringt Nintendo auch überarbeitete Versionen beliebter Games für die Switch 2 auf den Markt. Alles, was Sie zur neuen Switch 2 wissen müssen, erfahren Sie im folgenden Video:

Anzeige