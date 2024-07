Die Besorgnis um eine Eskalation des Kriegs im Nahen Osten steigt weltweit. Daher soll noch heute eine vom Iran beantragte Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats stattfinden.

Angesichts einer möglichen Ausweitung des Krieges in Nahost soll der Weltsicherheitsrat in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Mehrere Diplomaten berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass ein vom Iran beantragtes und von China, Russland und Algerien unterstütztes Treffen noch heute um 22 Uhr MESZ stattfinden wird.

Im Video: Hamas-Anführer Ismail Hanija durch Luftangriff in Teheran getötet

Die Spannungen in Nahost waren nach der gezielten Tötung eines hochrangigen Führers der islamistischen Hamas gestiegen - der Iran und die Hamas drohen Israel mit Vergeltung. Nach Angaben der Hamas wurde ihr Auslandschef, Ismail Hanija, bei einem israelischen Angriff in Teheran getötet. Die Regierung in Jerusalem hat sich dazu bislang nicht geäußert.