Note: Unzufrieden! Deutsche finden Arbeit der Ampel schlecht

Die Ampelregierung hat einen Rekord zu verzeichnen - allerdings ist dieser äußerst fragwürdig. Laut "ZDF Politbarometer" ist die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Ampelregierung auf den bisher niedrigsten Stand überhaupt gesunken.

Die Ampel-Koalition wird seit Beginn an immer wieder kritisch beäugt. Doch jetzt erhält sie vom ZDF Politbarometer und den Befragten die Quittung: Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist auf ihren bisher niedrigsten Stand gesunken. Noch vor wenigen Tagen lag die Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit bei 46 Prozent - stand heute (5. Mai) ist dieser Wert schon auf 43 Prozent gesunken.

Schlechtes Zeugnis von mehr als 50 Prozent der Befragten

Im April 2023 stellten 48 Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Personen der Regierung ein eher schlechtes Zeugnis für ihre Arbeit aus. Kurze Zeit später, Anfang Mai, sind es bereits 51 Prozent - und damit mehr als die Hälfte der Befragten. Zahlen, die sicher nicht glücklich machen.

Trotzdem: 69 Prozent glauben, dass die Ampel bis zum Ende ihrer offiziellen Legislaturperiode im Herbst 2025 durchhalten wird. Lediglich 26 Prozent sind da skeptisch und glauben an ein vorzeitiges Ende.

Diese Umfragewerte sind alles andere als ein Polster, von dem die derzeitige Regierung zehren könnte. Stünde jetzt eine Bundestagswahl an, hätte die Ampel-Regierung weiterhin keine parlamentarische Mehrheit. Folgende Koalitionen würden dann in den Blickpunkt treten: Eine GroKo aus CDU/CSU und SPD und ein knappes Bündnis aus CDU/CSU und Grünen. Eine Absage an das derzeitige Dreierbündnis.