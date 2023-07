Sorpesee: Vermisster Stand-up-Paddler tot geborgen

Ein 19-jähriger Stand-up-Paddler galt seit einem Unfall am Sonntag auf dem Sorpesee als vermisst. Nun herrscht traurige Gewissheit: Der Urlauber aus Lettland wurde tot geborgen.

Ein vermisster Wassersportler in Nordrhein-Westfalen ist aus dem Sorpesee tot geborgen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag (4. Juli) mit. Der leblose Körper des Stand-up-Paddlers sei am Montagabend (3. Juli) gefunden worden.

Krampfanfall beim Stand-up-Paddeln

Der 19-jährige Urlauber aus Lettland galt seit einem Sturz am Sonntagnachmittag (2. Juli) als vermisst. Zeugenaussagen zufolge war er nach einem Krampfanfall beim Stand-up-Paddeln vom Brett ins Wasser gefallen und sofort untergegangen. Laut der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis wurden die Rettungs- und Einsatzkräfte gegen 16 Uhr alarmiert.

Rettungskräfte hatten noch am Sonntag der Polizei zufolge "mit Booten, Tauchern, Hunden und Hubschraubern" nach dem Sportler gesucht. Die Feuerwehr Sundern sprach von einem "größeren Wasserrettungseinsatz". "Nachdem alle Möglichkeiten der Rettungskräfte ausgeschöpft waren", sei der Einsatz gegen 21 Uhr beendet worden, so die Polizei.