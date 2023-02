Nürnberg und BVB im Viertelfinale

Der Borussia Dortmund ist beim VfL Bochum ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Auch der 1. FC Nürnberg steht nach einem packenden DFB-Pokal-Krimi gegen Fortuna Düsseldorf als einziger Zweitligist unter lauter Bundesligisten im Viertelfinale.

Borussia Dortmund ist als letzte Mannschaft in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der 2:1 (1:0)-Erfolg am Mittwoch im Derby beim VfL Bochum ebnete den Weg in die Runde der letzten acht Teams, die der BVB noch im vorigen Jahr verpasst hatte.

Verrückter Treffer von Can sichert Sieg

Dank eines verrückten Tores von Emre Can fast von der Mittellinie und der individuellen Klasse im Angriff ist Borussia Dortmund beim VfL Bochum ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic bezwang den Revierrivalen im Achtelfinale am Mittwochabend mit 2:1 (1:0). Can (45.+1 Minute) nach einem Fehlpass von Bochums aus dem Tor geeilten Keeper Manuel Riemann und Marco Reus (70.) erzielten vor 26 000 Zuschauern im ausverkauften Ruhrstadion die Tore für den BVB, der in diesem Jahr bislang alle Spiele gewonnen hat.

Nürnberg dreht Pokal-Achtelfinale gegen Düsseldorf

Zuvor hatte der 1. FC Nürnberg als einziger Zweitligist die Runde der letzten acht Teams erreicht. Der "Club" bezwang Liga-Rivale Fortuna Düsseldorf im Elfmeterschießen mit 5:3, nach der Verlängerung stand es 1:1 (1:1, 0:1). Zuvor weitergekommen waren schon Cup-Verteidiger RB Leipzig, Rekordsieger Bayern München, der 1. FC Union Berlin, der VfB Stuttgart, der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt. Das Viertelfinale wird am 19. Februar ausgelost.

Im Elfmeterschießen konnte Nürnbergs Torwart Peter Vindahl den Versuch von Jona Niemiec parieren. Danach verwandelte Shuranov für die glücklichen Gastgeber auch den allerletzten Schuss vom Punkt. "Das ist unglaublich. Ich war mir sicher, dass ich ihn mache. Wir freuen uns, dass wir weiter sind", sagte der eingewechselte Angreifer. "Wir haben ein super Spiel gemacht und sind zurückgekommen als Team."