Handynetz von O2 bundesweit gestört - Notruf nicht wählbar

Viele Teile Deutschlands waren am Donnerstag von einer Mobilfunk-Störung betroffen. Mancherorts war es unmöglich, den Notruf zu wählen.

Das Wichtigste in Kürze: In vielen Teilen Deutschlands war am Donnerstag der Notruf nicht zu erreichen.

Behörden gaben amtliche Gefahrenmitteilungen heraus.

Ursache war offenbar eine Störung im Mobilfunknetz von O2.

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unfall oder erkranken akut schwer, und können keine Hilfe rufen. In vielen Teilen Deutschlands war das am Donnerstag (17. November) der Fall. In mehreren Bundesländern war das Mobilfunknetz gestört.

Am Nachmittag erreichten Behörden verstärkt Hinweise, dass die Notrufnummern 110 und 112 nicht zu erreichen seien. Von der Störung betroffen waren neben Bremen und Hamburg auch Berlin, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Probleme bereitete offenbar das Netz des Mobilfunkanbieters O2. Bis 16.30 Uhr gingen auf dem Portal allestörungen.de fast 20.000 Meldungen ein.

Störung im Mobilfunknetz von O2 am Abend noch in NRW

Die Lage entspannte sich am Abend vielerorts, nicht jedoch in NRW. Die Notrufleitungen seien aber zu keiner Zeit gestört gewesen, sagte eine Sprecherin des Lagezentrums.

Nach Störungen in Mobilfunknetzen in Berlin gab es am Abend Entwarnungen über die Warnsysteme Katwarn und Nina. Für den Raum Berlin seien keine Störungen mehr bekannt, hieß es. Zuvor hatte die Berliner Feuerwehr verstärkt Hinweise bekommen, dass der Notruf 112 nicht anwählbar sei. Technische Probleme habe es einem Sprecher zufolge seitens der Feuerwehr nicht gegeben.

Störung am Abend laut O2 "nahezu vollständig behoben"

Auch in Bremen und Hamburg gab es am späten Abend Entwarnung. Die Beeinträchtigungen seien weitgehend behoben worden, teilte das Lagezentrum Bremen mit. Aus Hamburg hieß es: "Aktuell sind keine Telefonstörungen bekannt". Senat und Polizei in Hamburg hatten zuvor auf Twitter von der Störung im Mobilfunk berichtet. Die Präsenz der Beamten auf der Straße wurde zwischenzeitlich erhöht.

Ein Teil der Kunden konnte am Nachmittag nicht im Handy-Netz von O2 telefonieren. Als Grund nannte der Anbieter eine Störung an einem Sprachübertragungsserver.

Am Abend sagte ein O2-Sprecher, die Techniker hätten das Netz stabilisiert und die Verfügbarkeit bis auf wenige Nacharbeiten wiederhergestellt. Die Störung sei "nahezu vollständig behoben". Anrufe mit Apps wie Whatsapp waren über O2-Datenübertragungsserver durchgängig möglich gewesen.

