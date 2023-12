"Parasite"-Star Lee Sun Kyun tot aufgefunden

Mit der schwarzhumorigen Komödie "Parasite" wurde er 2019 zum internationalen Star: Der Schauspieler Lee Sun Kyun ist Medienberichten zufolge tot. Er wurde nur 48 Jahre alt.

Anzeige

Der Film "Parasite" machte ihn 2019 auch beim internationalen Publikum bekannt, bereits zuvor war Lee Sun Kyun in seiner Heimat Südkorea ein Star - nun ist der Schauspieler Medienberichten zufolge im Alter von 48 Jahren verstorben.

In der Hauptstadt Seoul hatte die Polizei in einem Park einen Mann entdeckt, der bewusstlos in einem Auto gesessen habe, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch (27. Dezember). Später sei er als Lee Sun Kyun identifiziert worden. Möglicherweise habe er Suizid begangen.

Lee hinterließ einen Abschiedsbrief

Den Berichten zufolge habe die Polizei am Vormittag (Ortszeit) einen Notruf erhalten. Demnach habe Lee vor dem Verlassen des Hauses eine Art Abschiedsbrief hinterlassen. Erst kürzlich war gegen Lee wegen des Verdachts auf Konsum illegaler Drogen ermittelt worden.

Anzeige

Anzeige

Die Gesellschaftssatire "Parasite" von Regisseur Bong Joon Ho hatte 2020 vier Oscars gewonnen, für Regie, Drehbuch, bester fremdsprachiger Film und in der Top-Sparte "Bester Film". Eine Premiere, denn die höchste Auszeichnung bei den Academy Awards war nie zuvor an einen Film gegangen, der in einer anderen Sprache als Englisch gedreht wurde.

Diese Persönlichkeiten sind 2023 verstorben Rosi Mittermaier (5. August 1950 - 4. Januar 2023), deutsche Skirennfahrerin und zweimalige Olympiasiegerin © Angelika Warmuth/dpa Tatjana Patitz (25. März 1966 - 11. Januar 2023), deutsches Supermodel © REUTERS Lisa Marie Presley (1. Februar 1968 - 12. Januar 2023), US-Sängerin und Songschreiberin, einzige Tochter der Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley © REUTERS Carl Horst Hahn (1. Juli 1926 - 14. Januar 2023), ehemaliger VW-Vorstandschef © Wolfgang Weihs/dpa Gina Lollobrigida (4. Juli 1927 - 16. Januar 2023), italienische Schauspielerin © REUTERS Hans Modrow (27. Januar 1928 - 10. Februar 2023), deutscher Politiker, letzter Vorsitzender des Ministerrats der DDR © REUTERS Tim Lobinger (3. September 1972 - 16. Februar 2023), deutscher Stabhochspringer © REUTERS Tony Marshall (3. Februar 1938 - 16. Februar 2023), deutscher Schlagersänger © REUTERS Maria Sebaldt (26. April 1930 - 4. April 2023), deutsche Schauspielerin Özlem Yilmazer/dpa Mary Quant (11. Februar 1930 - 13. April 2023), britische Modedesignerin © Anonymous/AP Harry Belafonte (1. März 1927 - 25. April 2023), US-Sänger, Schauspieler, Entertainer und Aktivist © REUTERS Helmut Berger (29. Mai 1944 - 18. Mai 1923), österreichischer Schauspieler © REUTERS Tina Turner (26. November 1939 - 24. Mai 2023), US-Sängerin © Reuters Peter Simonischek (6. August 1946 - 29. Mai 2023), österreichischer Schauspieler © Reuters Silvio Berlusconi (29. September 1936 - 12. Juni 2023), früherer italienischer Ministerpräsident, Unternehmer und Milliardär © Reuters Alan Arkin (26. März 1934 - 29. Juni 2023), US-Schauspieler, Sänger, Regisseur und Kinderbuchautor © Reuters Milan Kundera (1. April 1929 - 11. Juli 2023), französisch-tschechischer Schriftsteller © Vácha Pavel/CTK/dpa Heide Simonis (4. Juli 1943 - 12. Juli 2023), SPD-Politikerin und frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin © Reuters Christian Quadflieg (11. April 1945 - 16. Juli 2023), deutscher Schauspieler © Ulrich Perrey/dpa Jane Birkin (14. Dezember 1946 - 16. Juli 2023), britisch-französische Schauspielerin und Sängerin © Reuters Tony Bennett (3. August 1926 - 21. Juli 2023), US-Jazzsänger © Reuters Martin Walser (24. März 1927 - 26. Juli 2023), deutscher Schriftsteller © Reuters Sinéad O'Connor (8. Dezember 1966 - 26. Juli 2023), irische Sängerin, Songschreiberin und Aktivistin © Reuters William Friedkin (25. August 1935 - 7. August 2023), US-Regisseur © Reuters René Weller (21. November 1953 - 22. August 2023), deutscher Boxer © Jörg Schmitt/dpa Jewgeni Prigoschin (1. Juni 1961 - 23. August 2023), russischer Oligarch und Anführer der Söldnergruppe Wagner © Reuters Bray Wyatt (23. Mai 1987 - 24. August 2023), US-Wrestler © USA TODAY Sports Ian Wilmut (7. Juli 1944 - 10. September 2023), britischer Zellbiologe, einer der "geistigen Väter" des Klonschafs Dolly © Reuters Roger Whittaker (22. März 1936 - 13. September 2023), britischer Sänger, Liedermacher und Kunstpfeifer © Patrick Seeger/dpa David McCallum (19. September 1933 - 25. September 2023), britischer Schauspieler © Reuters Michael Gambon (19. Oktober 1940 - 27. September 2023), irisch-britischer Schauspieler © Reuters Li Keqiang (3. Juli 1955 - 27. Oktober 2023), ehemaliger chinesischer Ministerpräsident © Kay Nietfeld/dpa Matthew Perry (19. August 1969 - 28. Oktober 2023), US-Schauspieler © Reuters Hans Meiser (20. August 1946 - 30. Oktober 2023), deutscher TV-Moderator © Markus Scholz/dpa Elmar Wepper (16. April 1944 - 31. Oktober 2023), deutscher Schauspieler © Ursula Düren/dpa Thomas K. Mattingly (17. März 1936 - 31. Oktober 2023), US-Astronaut © NASA Agyemang Diawusie (12. Februar 1998 - 28. November 2023), deutscher Fußballspieler © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Henry Kissinger (27. Mai 1923 - 29. November 2023), ehemaliger US-Außenminister © Reuters Shane MacGowan (25. Dezember 1957 - 30. November 2023), irischer Sänger und Songwriter © Reuters Ryan O'Neal (20. April 1941 - 8. Dezember 2023), US-Schauspieler © AP André Braugher (1. Juli 1962 - 11. Dezember 2023), US-amerikanischer Schauspieler © REUTERS Gunther Emmerlich (18. September 1944 - 19. Dezember 2023), deutscher Sänger und Moderator © Jan Woitas/dpa Ingrid Steeger (1. April 1947 - 22. Dezember 2023), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin © picture alliance / Geisler-Fotopress | Nancy Heusel/Geisler-Fotopress Wolfgang Schäuble (18. September 1942 - 26. Dezember 2023), deutscher CDU-Politiker © Michael Kappeler/dpa Lee Sun Kyun (2. März 1975 - 27. Dezember 2023), südkoreanischer Schauspieler -/YNA/dpa