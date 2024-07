Paris: Palästinenser fordern Olympia-Ausschluss Israels

Bei den Olympischen Spielen in Paris werden sowohl palästinensische als auch israelische Athlet:innen teilnehmen. Wegen des anhaltenden Krieges im Gaza-Streifen fordern Palästinenser:innen einen Ausschluss Israels.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Palästinenser:innen werfen Israel die Verletzung der olympischen Charta vor.

Durch den Krieg wurden zahlreiche palästinensische Sportler:innen getötet und Sportstätten zerstört.

Auch die FIFA soll Israel ausschließen, doch die vertagt die Entscheidung seit Mai 2024.

Das Olympische Komitee Palästinas hat kurz vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Paris einen Ausschluss Israels gefordert. Der Verband veröffentlichte in den sozialen Medien einen Brief an den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach. Die Palästinenser werfen Israel darin angesichts des Gaza-Kriegs eine "systematische und anhaltende Verletzung der olympischen Charta" vor.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker, das Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober in Israel verübten. Im folgenden Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde Zehntausende Palästinenser getötet. Die hohe Zahl ziviler Opfer und die humanitäre Katastrophe für die palästinensische Zivilbevölkerung haben international scharfe Kritik am Vorgehen Israels ausgelöst.

Anzeige

Anzeige

Komitee: 400 Sportler im Krieg getötet

Die Palästinenser werfen Israel unter anderem einen Bruch des olympischen Friedens vor. Am Dienstag waren bei einem israelischen Drohnenangriff im Westjordanland nach Medienberichten fünf Palästinenser getötet worden. Zudem verwies das Komitee auf die Folgen des Konflikts für palästinensische Sportler, unter anderem seien 400 von ihnen getötet und zahlreiche Sportstätten zerstört worden. IOC-Präsident Bach hatte zuletzt mit Blick auf den Gaza-Krieg gesagt, Israels Status sei vor den Spielen nicht in Gefahr.

Im Video: Olympia-Aus bei Angriffskrieg - DOSB soll neue IOC-Regel initiieren

Gleichzeitig hat der palästinensische Fußball-Verband laut dem Schreiben einen entsprechenden Brief an Gianni Infantino, den Chef des Fußball-Weltverbands, geschickt. Israel ist unter anderem beim olympischen Fußball-Turnier der Männer in Frankreich dabei. Der palästinensische Fußball-Verband hatte bereits vor dem FIFA-Kongress im Mai Sanktionen gegen Israel gefordert, die FIFA hatte die Entscheidung darüber vertagt.