Parlamentsgebäude in mehreren US-Bundesstaaten kurzzeitig evakuiert

Nach Bombendrohungen an mehrere Parlamentshäuser in den USA wurden die Gebäude geräumt und im Anschluss wieder freigegeben. Laut US-Medien handle es sich bei den Drohungen um einen Scherz. Beamte warnen derweil Angesicht der US-Wahlen vor Chaos-stiftenden Agenten.

Das Wichtigste in Kürze In mehreren Bundesstaaten der USA wurden Parlamentshäuser nach einer Bombendrohung per E-Mail kurzzeitig geräumt.

Bei Durchsuchungen konnten laut Polizei keine verdächtigen Gegenstände gefunden werden.

Beamte der USA warnen indes im Angesicht der kommenden Präsidentschaftswahlen vor Chaos stiftender Sabotage.

Nach ausgesprochenen Bombendrohungen gegen Staatshäuser in mehreren US-Bundesstaaten wurden diese am Mittwochmorgen (03.01.) evakuiert. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sei im Anschluss Entwarnung gegeben worden. Die Parlamentsgebäude Connecticut, Georgia, Kentucky, Michigan, Mississippi und Montana seien betroffen gewesen. Bei Durchsuchungen der Gebäude habe die Polizei weder Sprengstoff noch verdächtige Gegenstände finden können.

Wie die US-Ministerien mitteilten, sei die Bedrohung als nicht glaubwürdig eingestuft worden. Die Gebäude waren demnach kurze Zeit später wieder zugänglich. Dies geschah, nachdem die Polizei festgestellt habe, dass es sich bei der Drohung um einen Scherz handle, wie US-Medien berichten.

"Wir wissen von ähnlichen Drohungen gegen andere Büros im ganzen Land", hieß es vom Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, auf der Plattform X, vormals Twitter. US-Medien zufolge sei eine E-Mail mit einer Bombendrohung an mehrere Staatssekretäre geschickt worden. Wahlbeamter Gabriel Sterling aus dem US-Bundesstaat Georgia warnte zudem auf X über das Ziehen voreiliger Schlüsse über die Hintergründe der Drohungen: "2024 wird es Chaos-Agenten geben, die Zwietracht säen". Sie wollten laut Sterling die Spannungen erhöhen. "Lasst das nicht zu", mahnte er.

US-Wahlen 2024: Erneut schwere Verwerfungen befürchtet

Im Zusammenhang mit den anstehenden US-Präsidentschaftswahlen am 5. November befürchtet man erneut schwere Verwerfungen. Am 6. Januar 2021 wurde das Kapitol von Anhängern des damaligen Präsidenten Donald Trump gewaltsam gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl von 2020 formal zu bestätigen. Trump behauptete damals in einer Rede, dass ihm der Wahlsieg gestohlen worden sei. Bei den Krawallen kamen infolgedessen fünf Menschen ums Leben.

Trump will 2024 erneut für die Republikaner antreten und liegt im Feld seiner parteiinternen Konkurrenten derzeit in Umfragen mit großem Abstand vorn. Bei den Demokraten bewirbt sich Präsident Joe Biden um eine zweite Amtszeit – ohne ernstzunehmende interne Konkurrenz. Damit läuft es womöglich auf ein erneutes Rennen zwischen den beiden hinaus. Umfragen deuten darauf hin, dass ein solches knapp werden könnte.