Pentagon: 350 UFOs in den USA gesichtet

Außerirdische Lebensformen oder doch Spionage ausländischer Geheimdienste? Beides sei nicht ausgeschlossen, wie in einem Bericht des "Office of the Director of National Intelligence" hervorgeht.

Das Wichtigste in Kürze Seit 2021 werden in den USA "Unidentifizierten Luftphänomenen" (UAP) in einem Bericht zusammengefasst.

171 von 350 Sichtungen seien bisher ungeklärt.

Die Befürchtung, dass ausländische Geheimdienste mit neuer Flugtechnik in den USA spionieren könnten, schloss der Bericht nicht aus.

Gibt es Leben auf anderen Planeten? Dieser Frage gehen die Menschen schon sehr lange nach und stoßen immer wieder auf Hinweise, dass dies möglich sei. Allein in den USA haben laut CNN die Meldungen von UFO-Sichtungen zugenommen. Erklären können die US-Geheimdienste nicht alle.

350 UFOs registriert

So seien seit März 2021 über 350 neue Berichte über Sichtungen solcher "Unidentifizierten Luftphänomenen" (UAP), auch bekannt als UFOs, bei der US-Regierung gemeldet worden.

Im Jahr 2021 hatten die US-Geheimdienste – auf Druck des US-Kongresses – begonnen, die Sichtungen ungewöhnlicher Flugobjekte in einem Bericht zusammenzufassen. Grund hierfür war die Befürchtung, dass möglicherweise ausländische Geheimdienste mit neuer Flugtechnik in den USA spionieren könnten.

Die Möglichkeit außerirdische Lebensformen zu entdecken war eher zweitrangig. In ihrem ersten veröffentlichten Bericht 2021 untersuchten die Verantwortlichen 144 Sichtungen über UAPs, von denen die Ermittler bis zum Ende der Studie nur eine erklären konnten.

171 Objekte bisher ungeklärt

Wie das "Office of the Director of National Intelligence" (Direktor für Nationale Geheimdienste) in seinem Jahresbericht 2022 zu vermeintlichen Sichtungen von außerirdischen Flugobjekten am Donnerstag (12. Januar) veröffentlichte, seien 171 der 350 gemeldeten Objekte bisher ungeklärt.

163 Sichtungen seien als Heißluft- oder andere Ballons identifiziert worden. Drohnen, Vögel, Wetterereignisse als auch in der Luft herumschwirrende Teile wie Plastiktüten wurden ebenfalls Beobachtungen zugeschrieben, heißt es in dem Bericht weiter.

"Einige dieser nicht charakterisierten UAP scheinen ungewöhnliche Flugeigenschaften oder Leistungsfähigkeiten gezeigt zu haben und bedürfen einer weiteren Analyse", beschreibt der Bericht des "Office of the Director of National Intelligence" weiter.

Der US-Fernsehsender CNN ergänzte: "Die Ermittler fanden keine Beweise dafür, dass die Sichtungen außerirdisches Leben oder aber den großen technologischen Fortschritt eines ausländischen Gegners wie Russland oder China darstellten, dies könnte jedoch eine mögliche Erklärung sein.

Wer entdeckte diese UAPs?

Piloten und Betreiber der US Navy und Air Force beobachteten die UAPs im Rahmen ihrer operativen Aufgaben und meldeten diese über offizielle Kanäle an die " Unidentified Aerial Phenomena Task Force" (UAPTF) oder "The Association of Americans Resident Overseas" (AARO). Allerdings fehlten vielen Berichten genügend detaillierte Daten, um eine UAP mit hoher Sicherheit zuordnen zu können.

"Unidentifizierte Luftphänomene (UAP) stellen weiterhin eine Gefahr für die Flugsicherheit und eine mögliche Bedrohung durch gegnerische Flugobjekte dar", schreibt der Bericht. Daher sei es gerade für die Flugsicherheit wichtig, dass vor allem Piloten nach solchen Flugobjekten Ausschau halten. Allerdings warnt auch der Bericht davor, dass UAPs "eine Flugsicherheits- und Kollisionsgefahr für Luftressourcen darstellen". Bisher sei es allerdings noch zu keiner Kollision zwischen US-Flugzeugen und UAPs gekommen.

Ausländische Regierungen für UAPs verantwortlich?

Die Möglichkeit, dass die Sichtungen eine ausländische Plattform zum Sammeln von Informationen darstellen könnten, schloss der Bericht am Donnerstag nicht aus. Allerdings scheinen die Ermittler keine Beweise zu haben, die diese Schlussfolgerung stützen könnten.

Die AARO werde zusammen mit dem "National Intelligence Manager for Aviation" (NIM-Aviation) und der "United States Intelligence Community" (IC) weiterhin alle Beweise für eine mögliche Beteiligung ausländischer Regierungen an UAP-Ereignissen untersuchen.