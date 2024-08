Perseiden 2024: In dieser Nacht gibt es besonders viele Sternschnuppen zu sehen 

Wie jedes Jahr im August geht auf Deutschland ein Sternschnuppenregen nieder: Die Perseiden veranstalten ein wahres Himmelsspektakel. An einem bestimmten Tag wird es besonders eindrucksvoll.

Anzeige

Im nächtlichen August-Himmel geht es wieder hoch her: Die Perseiden, der bekannteste Sternschnuppenschwarm, kündigen sich an und erfüllen hoffentlich unendlich viele Wünsche, denn dann sind Sternschnuppen über Sternschnuppen zu beobachten. Wo es sich lohnt, sich auf die Lauer zu legen.

Anzeige

Anzeige

Eine ganz besondere Nacht im August

Vom 17. Juli bis zum 24. August gibt es im Nachhimmel wieder viel zu sehen und zu erleben. Die Perseiden bieten dann ein atemberaubendes Naturschauspiel. Wer besonders viele Wünsche hat und dementsprechend viele Sternschnuppen erhaschen möchte, sollte auf die Nacht vom 12. auf den 13. August warten.

Wie "Utopia" berichtet, sollen zu diesem Zeitpunkt von einem dunklen Standort aus 20 bis 30 Meteore je Stunde zu erblicken sein. Allerdings soll dieser Abend für eine Beobachtung gar nicht so ideal sein. Denn "der Mond steht am Himmel, er geht erst gegen 23 Uhr unter", so der Vorsitzende der Sternfreunde, Uwe Pilz, laut Deutscher Presse-Agentur (dpa).

Anzeige

Anzeige

Zur Sternschnuppen-Beobachtung lohnen sich Sternenparks

Um in dieser Nacht doch etwas zu sehen, hat der Experte eine Empfehlung: "Deshalb rate ich zur Beobachtung während der zweiten Nachthälfte." Aber auch die Lage spielt eine wichtige Rolle. Am besten erblickt man Sternschnuppen an einem dunklen, leicht erhobenen Ort.

Für die Beobachtung der Sternschnuppen eignet sich auch der Besuch in sogenannten Sternenparks. In Deutschland zählen dazu beispielsweise der Naturpark Westhavelland, der Nationalpark Eifel, der Sternenpark Winklmoosalm und das Biosphärenreservat Rhön. In allen Parks herrscht ein sehr dunkler Nachthimmel.

Es warten nicht nur die Perseiden auf Sternen-Fans

Neben den Perseiden kann man sich am 8. August auf den Höhepunkt der Eta-Eridaniden freuen. Allerdings: Dieser Strom ist sehr schwach. "Von einem dunklen Standort aus kann man ein bis zwei dieser Sternschnuppen beobachten." Am Morgen stehe Eridanus tief im Südosten. Zusätzlich gibt es am 30. Juli und am 13. August, fast gleich mit den Perseiden, mit Glück die Delta-Aquariiden zu erblicken. Man wird sie allerdings eher auf der Südhalbkugel beobachten können.