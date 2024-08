Polizei hebt in Bonn Drogenlabor aus

Bonner Beamte haben im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Drogenlabor fünf Männer festgenommen. Auf dem durchsuchten Grundstück wurden laut Polizeiangaben offenbar synthetische Drogen hergestellt.

Die Polizei hat in Bonn ein Labor ausgehoben, in dem vermutlich synthetische Drogen hergestellt werden sollten. Die Beamten nahmen auf dem Grundstück fünf Männer im Alter zwischen 24 und 31 Jahren fest, wie sie am Freitag mitteilten.

In dem Gebäude bei Bonn-Dransdorf sei bei dem Einsatz vom Donnerstag eine größere Menge an chemischen Flüssigkeiten sowie Apparaturen entdeckt worden. Die Flüssigkeiten wurden dabei laut Polizei in zahlreichen Fässern und Kanistern gelagert. Das Gebäude - ein bunkerähnlicher Komplex mit zwei Untergeschossen - wurde beschlagnahmt.

Die Grundstückseigentümerin war nicht anwesend. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung seien weitere verdächtige Flüssigkeiten gefunden worden, heißt es in der Mitteilung.