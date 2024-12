Nach mehreren Bränden in einer Gartenanlage in Altentreptow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, hat die Polizei einen 24-Jährigen als Tatverdächtigen ausgemacht. Gegen ihn wird wegen Brandstiftung ermittelt, wie die Polizei mitteilte. In der Anlage war Ende November dreimal Feuer gelegt worden.