Polizeieinsatz in Horb am Neckar: Räumung bei "Reichsbürger" - viele Fragen offen

Ein Haus eines sogenannten Reichsbürgers in Baden-Württemberg wird zwangsgeräumt. Die Polizei ist stundenlang mit einem Großaufgebot im Einsatz. Informationen zu dem Mann gibt es bisher nicht.

Nach einer Zwangsräumung bei einem Mitglied der sogenannten Reichsbürger-Szene ist der Großeinsatz der Polizei zwar beendet, viele Fragen sind derzeit aber offen. Der Mann war in dem Gebäude in Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) nicht angetroffen worden und es wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden. Details zu dem Bewohner teilte die Polizei am Morgen nach der Räumung nicht mit.

Es werde derzeit nicht nach ihm gesucht, einen Haftbefehl gebe es nicht. Ob der Mann polizeibekannt ist, wollte ein Polizeisprecher nicht kommentieren. Die Räumung hatte am Donnerstagabend (9. Januar) im Ortsteil Ihlingen einen mehrstündigen Einsatz der Polizei verursacht.

Vorab hatte es Informationen über den Bewohner gegeben, nach denen eine Gefährdung der eingesetzten Kräfte nicht ausgeschlossen werden konnte, hieß es von der Polizei. Einsatzkräfte hatten das Gebäude umstellt, Zufahrtsstraßen waren gesperrt worden. Auch ein Spezialeinsatzkommando und gepanzerte Fahrzeuge waren vor Ort. Am frühen Freitagmorgen seien die Einsatzkräfte nach und nach abgerückt, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort.

"Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an und lehnen ihre Gesetze ab. Die Szene ist sehr heterogen, ein Teil wird dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet.