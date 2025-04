Mehrfach hat sich der US-Sondergesandte Witkoff mit Putin getroffen. Nach jedem Gespräch findet er positive Worte über den Kremlchef. Nun attestiert er ihm den Wunsch nach dauerhaftem Frieden.

Anzeige

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat sich nach seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in St. Petersburg zuversichtlich gezeigt, dass sich ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine abzeichnet. Das fünfstündige Gespräch sei "eindrucksvoll" gewesen, sagte Witkoff dem US-Sender Fox News. Putin strebe einen "dauerhaften Frieden" über einen Waffenstillstand hinaus an. Eine Einigung kristallisiere sich heraus, so Witkoff.

Der US-Sondergesandte sagte weiter, dass es bei einem Friedensabkommen neben der NATO auch um "die sogenannten fünf Gebiete" gehen werde. Er führte das nicht weiter aus. Nach der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 hatte Russland 2022 nach umstrittenen Volksabstimmungen auch die ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja zu seinen Regionen erklärt. Außer der Krim kontrolliert Russland aber keines der Gebiete vollständig.

Anzeige

Anzeige

Drei Treffen mit Putin

Witkoff hatte vergangenen Freitag (11. April) stundenlang mit Putin über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges verhandelt. Es war das dritte Treffen der beiden in den vergangenen Wochen. Witkoff hatte sich nach seinen Gesprächen mit Putin mehrfach auffallend positiv über den Kremlchef geäußert. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion.