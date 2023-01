Putins Bluthund droht mit atomarer Vernichtung

Ramsan Kadyrow - bekannt als Kreml-Hardliner und eifriger Verfechter Putins, eskaliert auf Telegram mit einer schockierenden Drohung: Atomschlag bei Niederlage Russlands.

Das Wichtigste in Kürze Neue Drohung vom Tschetschenen-Führer.

Kadyrow droht mit Atomschlag, sollte Russland eine Niederlage einstecken.

Kein Russland, kein Überleben für alle Staaten.

Immer wieder macht Ramsan Kadyrow mit teils wirren und oft äußerst aggressiven Aussagen auf sich aufmerksam. Der Tschetschenen-Führer und zum Generaloberst der russischen Streitkräfte ernannte Präsident, der nicht einmal davor zurückschreckt, seinen eigenen Sohn an die Front zu schicken, hat sich nun für einen Atomschlag ausgesprochen, sollte Russland eine Niederlage im Ukraine-Krieg hinnehmen müssen. Bekannt gegeben hat Kadyrow das laut "t-online" auf seinem Telegramkanal.

"Knopf drücken und dann Salam alaikum"

Russland ist nicht nur eine großartige Nation, sondern auch eine der führenden Atommächte. Zumindest wird Kadyrow nicht müde, dies immer wieder zu betonen. Eine solche Nation lässt demnach auch keine Niederlage zu - niemals. Dann doch lieber "den Knopf drücken und dann Salam alaikum", wie sich Kadyrow mehr als zynisch in seinem Video ausdrückt. Denn eigentlich versteht man unter "Salam alaikum" eine Begrüßung, die nichts anderes aussagt als "Der Friede sei mit Dir".

Ohne Russland geht's nicht weiter

Kadyrow schwadroniert auf seinem Telegramkanal nicht nur über den Einsatz der Atombombe. Sondern auch über die besondere, einzigartige Stellung Russlands in der Welt. Denn gibt es für Russland keinen Platz auf der Erde, so erst recht nicht für andere Staaten. Mit anderen Worten: Stirbt Russland, dann stirbt die ganze Welt. Allerdings grenzt sich der Machthaber Tschetscheniens laut "news" nochmal deutlich vom Rest der Erde ab, indem er prophezeit, dass die Russen und ihre Freunde in den Himmel kommen und alle anderen in die Hölle. Immerhin scheint ihm klar zu sein, dass er mit einem Atomschlag die totale Vernichtung sämtlichen Lebens auf der Erde in Kauf nimmt.

