Rassistische Parolen auf Kerb in Friedrichsdorf-Burgholzhausen?

Im Netz kursieren Videos, in denen feiernde Menschen rassistische Parolen grölen. Sie sollen bei einem Volksfest im Hochtaunuskreis aufgenommen worden sein. Die Polizei ermittelt.

Mehrere Menschen sollen bei einem Kerbfest in Friedrichsdorf-Burgholzhausen (Hochtaunuskreis) zu einem Lied rassistische Parolen gegrölt haben. Wie die Polizei mitteilte, ermitteln die Beamt:innen im Zusammenhang mit einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiere. Das Video zeigt feiernde Menschen, die zu dem Lied "L'Amour toujours" von Gigi D’Agostino rassistische Parolen grölen, dabei die Arme in die Luft heben und tanzen. Es soll am Freitag (11. Oktober) aufgenommen worden sein.

Ein ähnlicher Vorfall im Mai dieses Jahres auf Sylt hatte eine breite Debatte in Deutschland ausgelöst. Mit Beiträgen auf Instagram und Facebook entschuldigte sich der Veranstalter des Festes. Der Verein stehe für Offenheit und toleriere keine Hassparolen, hieß es in einem Post. Die Kriminalpolizei Hochtaunus ermittelt und sucht Zeug:innen.