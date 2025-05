Rechte Terrorzelle, Bielefeld-Attacke: Dobrindt steht Rede und Antwort - hier im Livestream ansehen

Mutmaßlich rechte Terrorzelle aufgedeckt, Angriff auf Feiernde in Bielefeld: Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) stellt sich in der Regierungsbefragung. Sehen Sie den Livestream aus dem Bundestag live und kostenlos auf Joyn.

Die Vorwürfe wiegen schwer, doch noch erschreckender scheint das junge Alter der Beschuldigten: Die Bundesanwaltschaft ist am frühen Mittwochmorgen (21. Mai) in mehreren Bundesländern gegen eine mutmaßliche rechte Terrorgruppe vorgegangen. Am Mittwochnachmittag ab 13 Uhr findet die Regierungsbefragung im Bundestag statt und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) wird sich vermutlich auch zu den mutmaßlichen Rechtsterroristen äußern. Auch der Angriff auf fünf Menschen in Bielefeld könnte thematisiert werden.

Ein 35-Jähriger gebürtiger Syrer soll vor einer Bar in Bielefeld mit Messern auf Gäste eingestochen haben. Am Dienstagabend (20. Mai) hatte die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Es bestehe der Verdacht, dass die Tat religiös motiviert war, hieß es dazu.

Außerdem stellt sich Verena Hubertz (SPD), der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, den Fragen der Abgeordneten. Auch den Herausforderungen beim Thema Wohnen wird sich die schwarz-rote Regierung stellen müssen - hat Hubertz bereits erste Antworten?