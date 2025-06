Rechtsruck in Polen: Konservativer Nawrocki gewinnt Stichwahl

Bei der ersten Prognose lag der Pro-Europäer Trzaskowski noch vorn. Nun konnte Medienberichten zufolge offenbar der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl in Polen für sich entscheiden.

Bei der Stichwahl um das polnische Präsidentenamt hat der rechtskonservative Kandidat Karol Nawrocki Medienberichten zufolge gewonnen. Das berichten große Medien wie die Zeitung "Rzeczpospolita" und das Nachrichtenportal "Onet.pl".

Das Ergebnis stütze sich auf die Auszählung von mehr als 99 Prozent der Stimmen durch die Wahlleitung. Nawrocki habe demnach knapp 51 Prozent erreicht, während sein liberaler Gegenkandidat Rafal Trzaskowski auf etwas mehr als 49 Prozent kam. Ein offizielles Endergebnis der Wahlkommission wird erst für heute Abend erwartet.

Knappes Kopf-an-Kopf-Rennen

Nach Ende der Abstimmung zeigten sich beide Kandidaten siegessicher - trotz eines äußerst knappen Rennens. Unmittelbar nach Schließung der Wahllokale sahen erste Prognosen Trzaskowski vorn, woraufhin er sich selbst bereits als Wahlsieger bezeichnete. Doch im Laufe der Auszählung drehte sich das Ergebnis zugunsten seines Kontrahenten. Trzaskowski siegte demnach in den großen Städten wie Warschau, Krakau und Lodz, die vom Aufschwung besonders profitiert haben. In kleineren Städten und den ländlichen Regionen Polens lag Nawrocki vorn.

"Wir werden siegen und Polen retten. Wir werden nicht zulassen, dass Donald Tusks Macht sich festigt", sagte Nawrocki nach Bekanntgabe erster Prognosen. Bislang fungierte er als Direktor des Instituts für Nationales Gedenken (IPN), eine Art polnisches Pendant zur mittlerweile aufgelösten Stasi-Unterlagen-Behörde in Deutschland.

Nawrocki ehemaliger Amateurboxer und Türsteher

Für Aufsehen - und teils auch Sympathie - sorgte Nawrockis Vergangenheit als Amateurboxer und Türsteher in einem Luxushotel während seiner Studienzeit, wo ihm Kontakte ins Rotlichtmilieu nachgesagt wurden. Bereits im ersten Wahlgang vor zwei Wochen erzielten er und noch weiter rechts positionierte Kandidaten gemeinsam eine klare Mehrheit.

Richtungsentscheidung für Polen

Knapp 29 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, einen Nachfolger für Präsident Andrzej Duda zu bestimmen, der nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten durfte. Die Wahl gilt als Richtungsentscheidung für das EU- und NATO-Mitglied Polen. Der parteilose Nawrocki trat für die rechtskonservative PiS an, die von 2015 bis 2023 regierte. Während ihrer Amtszeit brachte sie die Justiz unter politische Kontrolle, was zu anhaltenden Konflikten mit der EU führte.

Seit Dezember 2023 regiert ein Mitte-Links-Bündnis unter Donald Tusk, das PiS-Reformen rückgängig machen will. Während sich mit Tusk als Regierungschef das Verhältnis zwischen Warschau und Berlin entspannte, vertritt Nawrocki eher die Deutschland-feindliche Linie der PiS und suchte im Wahlkampf die Nähe zu US-Präsident Donald Trump. Er erneuerte die Forderung nach Reparationen für die Schäden, die Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg in Polen angerichtet hat. Von der EU will sich Nawrocki, das hat er betont, für Polen nichts vorschreiben lassen.

In Polen hat das Staatsoberhaupt weitreichendere Befugnisse als etwa der deutsche Bundespräsident. Es ernennt nicht nur Premier und Kabinett, sondern spielt auch eine aktive Rolle in der Außenpolitik und übernimmt im Kriegsfall den Oberbefehl über die Streitkräfte. Besonders bedeutsam ist das Vetorecht, mit dem der Präsident Regierungsgesetze blockieren kann.