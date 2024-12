Regierungschaos in Frankreich und Südkorea und Mord auf offener Straße: Das war die News-Woche

Politisches Chaos in Seoul und Paris, eine unbekannte Krankheit im Kongo fordert zahlreiche Todesopfer und ein mysteriöser Mord in Manhattan stellt die Ermittler:innen vor Rätsel. Die Nachrichtenwoche im Überblick.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Regierungskrise in Südkorea

In einer unangekündigten TV-Ansprache hat der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol das Kriegsrecht verhängt. Er habe die Entscheidung getroffen, "um ein liberales Südkorea vor den Bedrohungen durch Nordkoreas kommunistische Truppen zu schützen", erklärte Yoon live im südkoreanischen Fernsehen.

Wenig später ruderte Yoon nach massivem politischen Widerstand zurück. Die Opposition beschuldigt Yoon des Verfassungsbruchs, hat ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet und verlangt seinen sofortigen Rücktritt.

Alle Hintergründe zur Regierungskrise in Südkroea KOSTENLOS auf JOYN anschauen.

Anzeige

Anzeige

Brutaler Mord und mysteröse Botschaften

Der Chef des US-Versicherers United Healthcare, Brian Thompson, wurde am Mittwochmorgen (4. Dezember) von einem bislang Unbekannten vor einem Hotel- und Wohngebäude in der Nähe des Times Squares niedergeschossen. Der 50-Jährige erlag den Verletzungen im Krankenhaus laut der New Yorker Polizei.

Die Polizei veröffentlichte am Donnerstag (5. Dezember) zwei Bilder, auf denen erstmals das Gesicht des mutmaßlichen Täters unverdeckt zu sehen ist. Bei der Suche nach dem Motiv könnten drei Worte Anhaltspunkte geben, die den Berichten zufolge auf Patronenhülsen am Tatort gefunden wurden: "deny" (verweigern), "defend" (verteidigen) und "depose" (absetzen, stürzen oder aussagen).

Die wichtigsten Infos rund um die tödlichen Schüsse in New York jetzt KOSTENLOS auf Joyn anschauen.

Anzeige

Anzeige

Historisch: Frankreich ohne Regierung

Eigentlich wären die EU und Deutschland gerade auf ein starkes Frankreich angewiesen. Im Streit um den Haushalt aber ist die Regierung in Paris gestürzt - und viele warnen vor gravierenden Folgen.

Alle Informationen zum Regierungs-Aus in Frankreich jetzt KOSTENLOS auf JOYN.

Anzeige

Unbekannte Krankheit fordert Todesopfer im Kongo

Eine unbekannte Krankheit im Südwesten des Kongo gibt Rätsel auf. Die Symptome sind grippeähnlich, betroffen sind vor allem Kinder. Bislang gibt es mehr als 130 Tote.

Die Hintergründe zum Krankheitsausbruch im Kongo KOSTENLOS auf JOYN anschauen.

Die wichtigsten Nachrichten am Freitag

Alle wichtigen News von Freitag (6. Dezember) jetzt auf JOYN anschauen.