Prinzessin Diana war Stilikone, meistfotografierte Frau der Welt, Mutter von Prinz William und Prinz Harry. Von ihrem Glanz hat sie trotz ihres Todes nie verloren. Jetzt wurde ein Abendkleid Dianas in Los Angeles versteigert. Zu einem Rekordpreis.

26 Jahre nach dem tragischen Unfalltod von Prinzessin Diana macht sie einmal mehr Schlagzeilen. Eine Abendrobe der Ikone wurden in Los Angeles versteigert und erzielte dabei astronomische Preise.

Das teuerste jemals auf einer Auktion versteigerte Kleid

Millionen Dollar für getragene Kleidung? Auf jeden Fall, wenn es sich um Stücke der vor 26 Jahren tödlich verunglückten Prinzessin Diana handelt. Das Auktionshaus Julien's Auctions teilte laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) mit, dass ein schwarz-blaues Abendkleid, das Diana 1985 und 1986 bei öffentlichen Auftritten getragen hatte, für 1,143 Millionen US-Dollar (1,047 Mio. Euro) versteigert wurde. Und das, obwohl das mit Sternen verzierte Designerstück eigentlich auf einen Wert von bis zu 200.000 Dollar geschätzt wurde. Mit der Versteigerung dieses Kleides heimst Diana post mortem einen weiteren Rekord ein: Und zwar den, das teuerste jemals auf einer Auktion versteigerte Kleid getragen und besessen zu haben.

Die nun versteigerte Robe konnte den Rekordhalter - ebenfalls ein Samtkleid mit Edelsteinen von 1991 - um fast das Doppelte übertreffen. Damals ging das betreffende Kleid für 604.800 Dollar über den "Versteigerungstisch". Weniger modisch aber auch ein echter Hingucker war ein Pullover Dianas, den wohl jede:r irgendwann in seinem Leben mal gesehen hat: Eine Strickware mit weißen Schafen und einem einzigen schwarzen Exemplar darauf machte Furore in der Presse und wurde eben in New York für 1,1 Millionen Dollar versteigert. Bei der neuen Auktion in Los Angeles erzielten auch Kleidungsstücke von Hollywood-Stars wie Audrey Hepburn, Gloria Swanson oder Barbra Streisand jeweils mehrere Zehntausend Dollar.