Robert Habeck will keine wichtige Funktion mehr - Grünen-Chefs wollen weitermachen

Aus Umfragetief herausgekämpft, aber Stimmen eingebüßt: Wie zufrieden sind die Grünen? Während Robert Habeck ankündigt, kein wichtiges Amt in der Partei mehr übernehmen zu wollen, wollen die Grünen-Chefs weitermachen.

Nach dem Aus der Ampelregierung sahen sich die Grünen zeitweise mit einstelligen Umfragewerten konfrontiert. Zwar kämpfte sich die Partei mit Kanzlerkandidat Robert Habeck aus diesem Tief heraus, dennoch bleibt nach der Bundestagswahl zu konstatieren: Die Grünen mussten Einbußen hinnehmen, landeten bei vorläufig 11,6 Prozent, unter anderem wohl auch durch das fulminante Comeback der Linken im Wahlkampf.

Nach dem enttäuschenden Ergebnis wollen die beiden Parteichefs Felix Banaszak und Franziska Brantner im Amt bleiben. "Wir sind im November 2024 gewählt und haben vor, das Amt jetzt auch in dieser Situation weiter auszuüben", sagte Banaszak auf eine entsprechende Frage.

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck will keine wichtige Funktion in seiner Partei mehr ausfüllen. "Ich werde keine führende Rolle in den Personaltableaus der Grünen mehr beanspruchen oder anstreben", sagte er in Berlin. "Es war ein großartiger Wahlkampf", sagte Habeck. Aber auch: "Es ist kein gutes Ergebnis, ich wollte mehr, und wir wollten mehr." Im Wahlkampf habe sich enorm viel "verschoben", sagte Habeck.