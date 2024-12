Die Global Foods Trading GmbH ruft eine ihrer Reissorten wegen der Verunreinigung zurück. In betroffenen Basmatireis-Produkten sollen Pestizide nachgewiesen worden sein.

Der Hersteller Global Foods Trading GmbH aus Biebesheim am Rhein ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes seinen Basmatireis "Schani Original Basmati Rice" in der 1-Kilogramm-Packung zurück. Grund für den Rückruf ist der Nachweis von Thiamethoxam und Tricyclazol in dem Produkt.

Nichtzugelassene Pflanzenschutzmittel

Wie es in der Kundeninformation des Herstellers heißt, handele es sich bei den nachgewiesenen Substanzen um Pestizide, die in der Europäischen Union (EU) nicht mehr als Pflanzenschutzmittel zugelassen sind. Betroffen von dem Rückruf ist ausschließlich der Basmatireis mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 02/2026.

Diese Produkte sind vom Warenrückruf betroffen

Artikel: Schani Original Basmati Rice

Inhalt: 1-Kilogramm-Packung

MHD: 02/2026

Chargennummer/Los-Kennzeichnung: L1000/GFT/KW26

Inverkehrbringer: Global Foods Trading GmbH, Biebesheim

In folgenden Bundesländern wurde das Produkt verkauft: