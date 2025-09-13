Anzeige
Krieg in der Ukraine

Russische Einheiten dringen über Tunnel in Richtung Kupjansk vor

  • Aktualisiert: 13.09.2025
  • 09:10 Uhr
  • dpa
Ein Mann zieht sein Motorrad auf einer zerstörten Brücke über den Fluss Oskil während einer Evakuierung in Kupjansk.
Ein Mann zieht sein Motorrad auf einer zerstörten Brücke über den Fluss Oskil während einer Evakuierung in Kupjansk.© Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Nach Einschätzung von Militärbeobachtern verschärfen sich die Gefechte um die Frontstadt Kupjansk in der ostukrainischen Region Charkiw.

Anzeige

Russischen Soldaten sei es gelungen, in kleinen Gruppen durch eine unterirdische Röhre in die Stadt einzudringen, berichten die Expert:innen des militärnahen Blogs "Deepstate". Es ist nicht das erste Mal, dass Moskau diese Taktik für seine Vorstöße einsetzt.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Kupjansk ist ein strategisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der am Fluss Oskil liegt. Der Fluss selbst dient als Barriere gegen das Vordringen russischer Truppen. Allerdings ist es dem russischen Militär an einigen Stellen bereits gelungen, ihn zu überwinden. Mithilfe der Röhre, die einen Eingang am Ostufer des Flusses besitzt, verstärkt das Militär nun seinen Brückenkopf am Westufer.

Der Weg durch die Röhre nehme vier Tage in Anspruch, allerdings erlaube er es den Russen, ohne größere Verluste das andere Ufer zu erreichen, warnt "Deepstate". Der Ausgang ist zwar nicht direkt in der Stadt, es gebe dort aber schon einzelne russische Positionen, die etwa für den Start von Drohnen genutzt würden.

Anzeige
Anzeige

Populärer Trick

Anfang des Jahres haben russische Truppen bereits mit dieser Taktik die Kleinstadt Sudscha im westrussischen Gebiet Kursk zurückerobert. Zuvor hatten die Ukrainer bei einem überraschenden Vorstoß im vergangenen Sommer erstmals den Krieg auf das Territorium des Angreifers getragen und eine größere Fläche monatelang unter ihrer Kontrolle gehalten.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 12. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 19:45

  • 26:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 18:00

  • 11:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 15:45

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 12. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 12. September 2025 | 08:25

  • 04:46 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 19:45

  • 25:35 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 18:00

  • 11:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 15:45

  • 09:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 11. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 19:45

  • 25:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 18:00

  • 12:04 Min
  • Ab 12
Mehr News
Julia Klöckner setzt auf klare Regeln: Keine Sticker, keine Selfies, weniger Ablenkung im Bundestag.
News

Klöckner kontert Angriffe von Habeck und Lang

  • 13.09.2025
  • 07:45 Uhr
Kinofest
News

Kinofest: Am Wochenende bundesweit für fünf Euro ins Kino

  • 13.09.2025
  • 07:42 Uhr
Climate EPA Rollbacks Monitoring
News

USA: Ausstoß von Treibhausgasen soll nicht mehr gemeldet werden

  • 13.09.2025
  • 07:20 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250913-935-828499
Artikel

Diplomatische Bemühungen nach Israels Luftangriff in Katar

  • 13.09.2025
  • 05:18 Uhr
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU)
News

Spahns Kritik an Vermögensverteilung stößt auf Zustimmung

  • 13.09.2025
  • 04:31 Uhr
Alexander Hoffmann
News

Hoffmann: Die AfD ist der "Erzfeind"

  • 13.09.2025
  • 00:02 Uhr
Flugabwehrsystem Patriot
News

Newsticker zu Drohnen-Abschuss: NATO verstärkt Schutz der Ostflanke

  • 12.09.2025
  • 22:57 Uhr
12. September 2025, Lettland, Riga: Basketball-EM, Halbfinale Deutschland - Finnland. Deutschlands Franz Wagner am Ball.
News

So viel verdient der deutsche Top-Basketballer Franz Wagner

  • 12.09.2025
  • 20:13 Uhr
Polizei
News

Trauer in Niedernhall groß: 18-Jähriger fährt Kind mit Auto tot

  • 12.09.2025
  • 16:58 Uhr
UKRAINE-CRISIS/POLAND-ATTACK-DRONE
News

Nach Putins Drohnenangriff: Was Schweizer Käse mit der NATO zu tun hat

  • 12.09.2025
  • 16:57 Uhr