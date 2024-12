Russisches Verteidigungsministerium: 84 ukrainische Drohnen abgeschossen

Nicht nur Russland überzieht die Ukraine mit Drohnenattacken, auch die Ukraine schickt immer wieder Drohnen in russisches Gebiet. Nun meldet Russland einen vergleichsweise großen Angriff.

Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums 84 ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. Die Attacken habe es in mehreren Regionen des Landes gegeben, allein 36 unbemannte Flugkörper seien in dem an die Ukraine grenzenden Gebiet Rostow vernichtet worden, teilte das Ministerium in Moskau mit.

Laut Behörden wurde im Gebiet Rostow in Nowoschachtinsk auch eine Ölraffinerie durch herabgefallene Trümmer getroffen. Ein Brand dort sei gelöscht worden, hieß es. Der amtierende Gouverneur Juri Sljussar sprach zudem von drei abgeschossenen Raketen. Ein Mensch sei verletzt worden.

Drei weitere russische Regionen betroffen

Betroffen gewesen seien von den Drohnenattacken unter anderem auch die Regionen Brjansk, Belgorod und Woronesch. Die Behörden dort meldeten allerdings keine schweren Folgen oder Verletzten.

Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen den Moskauer Angriffskrieg immer wieder Ziele auf russischem Gebiet an – überwiegend mit Drohnen. Das Land wehrt sich seit fast drei Jahren gegen die russische Invasion. Auch die ukrainische Flugabwehr meldete erneut zahlreiche abgewehrte russische Drohnenangriffe.