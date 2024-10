Russland: Hat Putin bei Charkiw den "Vater aller Bomben" eingesetzt?

Eine der stärksten, nichtnuklearen Waffen der Welt soll in der Region Charkiw zum Einsatz gekommen sein. Über den tatsächlichen Abwurf des "Vaters aller Bomben" gibt es dennoch Zweifel.

Russland soll eine rote Linie überschritten haben und für den Abwurf der stärksten nichtnuklearen Bombe gesorgt haben. Diese sogenannte Vakuum-Bombe bringt Tod und Zerstörung in unvorstellbarem Ausmaß.

Ein Video als Beweis für Bombenabwurf

Wie "Newsweek" berichtet, soll auf die Stadt Wowtschansk in der Region Charkiw eine thermobarische Bombe vom Typ ODAB-9000 abgeworfen worden sein. Beweisen soll das ein aufgetauchtes Video, auf dem in einem Stadtviertel eine gewaltige Explosion zu sehen ist. Direkt danach steigt eine riesige Rauchwolke in den Himmel.

Unterschiedliche Meinungen zum Einsatz der Bombe

Der Einsatz solcher Waffen ist besonders perfide. Eine thermobarische oder Vakuum-Bombe saugt Sauerstoff an und erzeugt darüber intensive Verbrennungen bei hohen Temperaturen. Laut "International Review of the Red Cross" könnte der Einsatz thermobarischer Waffen in bebauten, zivilen Gebieten ein Kriegsverbrechen darstellen.

Dass es sich in Wowtschansk um den "Vater aller Bomben" handelt, darüber sollen unterschiedliche Meinungen veröffentlicht worden sein. Russische Militärblogger sollen den Abwurf der zerstörerischen Bombe bestätigen, auf pro-ukrainischer Seite zweifelt man das an. Denn um eine solche Bombe abwerfen zu können, würde ein strategischer Bomber notwendig sein. Einen solchen hätte man auf Radarschirmen allerdings nicht beobachten können.

Will Russland mit Nachricht von Vakuum-Bombe Angst schüren?

Michailo Schirochow, ein ukrainischer Militärexperte, wertet die Nachricht vom Abwurf der Vakuum-Bombe laut "New Voice" als einen Versuch von russischen Propagandisten, Angst zu schüren. Das angebliche Beweisvideo, das derzeit in den Sozialen Medien kursiert, erklärt sich Schirochow folgendermaßen: "Sie nahmen ein Video von der Verwendung einer 3- oder 1,5-Tonnen-Bombe auf, veränderten es mit moderner Technologie und gaben es als Verwendung eines Neuntonnen-Models aus."

Ob es sich bei Wowtschansk tatsächlich um eine Vakuum-Bombe gehandelt hat oder nicht - fest steht: "Russland verstärkt seine Luft- und Raketenaktivitäten sowohl in der Nähe der Frontlinien als auch in den hinteren Gebieten", so Dr. Sidharth Kaushal, Forschungsstipendiat am britischen Royal United Services Institute. "Mit den Raketenangriffen im Hinterland der Ukraine soll das ukrainische Energienetz zerstört und die Vorräte vor dem Winter aufgebraucht werden."