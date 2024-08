Russland verstärkt Schutz von Atomkraftwerk Kursk

Auf diesem von der Verwaltung der russischen Region Kursk veröffentlichten Foto steigt Rauch aus dem Flughafen Kursk auf. Ein Feuer, brach auf dem Flughafen an der Grenze zur Ukraine aus, laut russischen Angaben handelt es sich um einen Drohnenangriff.

---/Administration of the Kursk region of Russia via AP/dpa