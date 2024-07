Saarland: Wolf mitten in Wohngebiet von Heusweiler-Eiweiler gefilmt

Der "Böse Wolf" rückt uns wohl immer näher auf den Pelz: Im saarländischen Eiweiler wurde ein solches Raubtier gefilmt, als es durch die Straßen eines Wohngebiets schlenderte. Ein virales Video in den Sozialen Netzwerken wollte das zumindest beweisen.

Die Echtheit des Videos musste zunächst überprüft werden

Unheimlich ist es schon, das Wolfs-Video, das derzeit in den Sozialen Medien kursiert. Zu sehen ist ein Tier, das mitten in einem Wohngebiet nervös hin- und herrennt. Ob es sich bei dem Exemplar aber tatsächlich um einen Wolf handelt, war zunächst nicht klar und sollte laut "Tagesschau" durch Wolfsexperten überprüft werden.

Die Bestätigung ist da: Es war ein Wolf

Ist es ein Wolf oder doch ein streunender Hund, der da kreuz und quer durch eine Wohnsiedlung läuft? Das Video, das auf dem Facebook-Account der "Saarbrücker Zeitung" zu sehen ist, bringt bei bloßer Betrachtung keine Klarheit. Man könnte das Tier sowohl für einen Wolf halten als auch für einen großen, wolfsähnlichen Hund. Um zu klären, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt, wurde das Tier im Video von Experten am Lupus-Institut in Spreewitz/Sachsen auf Herz und Nieren überprüft.

Jetzt ist Gewissheit da, so das "Umweltministerium Saarland". Das Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und -forschung bestätigte im Auftrag des Saarländischen Umweltministeriums, dass das gefilmte Tier tatsächlich ein Wolf ist. Somit ist das der dritte offizielle Nachweis eines Wolfes im Saarland.

"Nach Auskunft des Lupus-Instituts und der Einschätzung der Fachleute können sich in seltenen Fällen wandernde Wölfe in Ortslagen verlaufen. Nach übereinstimmender Expertenmeinung besteht in solchen Situationen für Anwohnerinnen und Anwohner in der Regel keine Gefahr", teilte das Umweltministerium am Donnerstag (25. Juli) auf seinem Facebook-Account mit.