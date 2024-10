Schädlinge per Post: Papierfischchen breiten sich aus, Norddeutschland besonders betroffen

Silberfischchen kennt wohl jede:r. Die nachtaktiven und sehr lichtscheuen Tiere bekommen jetzt Verstärkung. Vor allem in Norddeutschland taucht das Papierfischchen vermehrt auf. Ein Schädling, der bisher nur in den Tropen und Subtropen zu Hause war.

Papierfischchen auf dem Vormarsch - zumindest in Norddeutschland. Zu verdanken ist der kleine Schädling, der sich immer mehr ausbreitet, wohl auch dem Online-Shopping. Denn besonders wohl fühlt sich das Fischchen in Kartons, die sich per Post auf den Weg machen können. Gleichzeitig dienen diese Behausungen auch als Nahrungsmittel.

Papierfischchen nicht nur da, wo es feucht und warm ist

Die klassischen Silberfischchen kommen in unseren Breitengraden gerne vor - besonders in warmen und feuchten Räumen wie dem Badezimmer. Papierfischchen reicht das nicht. Sie sind nicht nur um einiges größer, sondern kommen mit Trockenheit besser zurecht, und sind häufig in allen Wohnräumen zu finden, wie "DVS Schädlingsbekämpfung" zu berichten weiß.

Fußbodenheizungen bei Papierfischchen besonders beliebt

Dass die Papierfischchen immer mehr auftauchen, mag wohl auch an Kartonagen liegen, wie sie zum Beispiel beim Online-Handel verwendet werden, da sie sich auch von cellulosehaltigen Stoffen ernähren können.

So kann es passieren, dass die Tierchen, die ihre Heimat in den Tropen und Subtropen haben, auf dem Postweg eingeschleppt werden. Sind sie erstmal vor Ort und das Klima passt, wird munter weitervermehrt.

"Dass immer mehr Kunden in Hamburg und Umgebung über den Befall mit den Papierfischchen klagen, hängt auch mit den vielen Neubauten zusammen und dem Einbau von Fußbodenheizungen. Das scheinen die Fischchen zu bevorzugen", so "DVS Schädlingsbekämpfung".

Keine Gefahr für den Menschen

Gefährlich im eigentlichen Sinne sind die Papierfischchen nicht. Vor allem nicht für Menschen. Dennoch können sie große Schäden anrichten - unter feuchten Bedingungen bekommen die kleinen Tierchen Heißhunger auf Papier. Somit können ganze Bibliotheken in Gefahr geraten, "verspeist" zu werden.

Leidet man unter einem Papierfischchen-Befall, dann empfiehlt sich eine Beratung und eine eventuelle Bekämpfung mit Insektiziden durch einen professionellen Schädlingsbekämpfer:in vor Ort, so "T-Online".