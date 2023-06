Schauspieler Alan Arkin ist tot

Im Alter von 89 Jahren ist der Schauspieler Alan Arkin verstorben. Das teilte seine Familie in einem gemeinsamen Statement mit.

Für "Little Miss Sunshine" wurde er mit einem Oscar ausgezeichnet, zuletzt glänzte er unter anderem an der Seite von Michael Douglas in der Netflix-Serie "The Kominsky Method": Schauspieler Alan Arkin ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

"Unser Vater war eine einzigartig talentierte Naturgewalt, sowohl als Künstler als auch als Mensch. Als liebevoller Ehemann, Vater, Groß- und Urgroßvater wurde er verehrt und wird uns sehr fehlen", so seine Familie in einem Statement gegenüber dem US-Sender CNN.

Oscar für "Little Miss Sunshine"

Arkin wurde 1934 als Sohn russisch-deutsch-jüdischer Einwanderer in Brooklyn geboren und zog mit seiner Familie nach Los Angeles, als er noch ein Kind war. 2007 gewann er für seine Rolle als Großvater in einer kaputten Familie in "Little Miss Sunshine" den Oscar als bester Nebendarsteller. 2019 wurde der Schauspieler mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.

2018 bis 2019 spielte er zusammen mit Michael Douglas in der Netflix-Serie "The Kominsky Method", die komödiantische Rolle brachte ihm mehrere Emmy-Nominierungen ein.

Alan Arkin hinterlässt seine Frau Suzanne, die Söhne Matthew, Anthony und Adam, die Enkel Molly, Emmet, Atticus und Abigail sowie den Urenkel Elliott.