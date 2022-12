Schauspielerin Christiane Hörbiger ist tot

"Das Erbe der Guldenburgs", "Schtonk" oder das Wiener Burgtheater: Christiane Hörbiger begeisterte über Jahrzehnte ein Millionenpublikum. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 84 Jahren verstorben.

Das Wichtigste in Kürze Christiane Hörbiger ist im Alter von 84 Jahren in Wien verstorben.

Sie entstammte einer bedeutenden Schauspieler-Dynastie.

Die Schauspielerin war vor allem für ihre Rolle in der TV-Serie "Das Erbe der Guldenburgs" bekannt.

Die Schauspielerin Christiane Hörbiger ist am Mittwoch (30. November) im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben. Das bestätigten eine langjährige Mitarbeiterin und ein Freund der Familie der Deutschen Presse-Agentur (dpa), nachdem zuerst die Wiener Zeitung "Kurier" berichtet hatte.

Im Laufe ihrer Karriere begeisterte Hörbiger, die aus einer der bedeutendsten Schauspieler-Dynastien stammte, ein Millionenpublikum. Sie wurde 1938 als Tochter des berühmten Schauspieler-Ehepaares Attila Hörbiger und Paula Wessely in Wien geboren, auch ihre Schwestern Maressa Hörbiger (77) und Elisabeth Orth (86) wandten sich der Schauspielerei zu.

Mit 17 Jahren begann Hörbigers Karriere

Christiane Hörbiger feierte ihr Spielfilmdebüt bereits mit 17 Jahren: Im Film "Der Major und die Stiere" spielte sie unter der Regie von Eduard von Borsody - und an der Seite ihres Vaters Attila. Im Anschluss begann sie eine Schauspielausbildung am renommierten Max-Reinhardt-Seminar, brach aber wegen eines Filmangebots nach nur wenigen Wochen ab.

Auch auf der Bühne war Hörbiger ein gefeierte Star, regelmäßig spielte sie im Wiener Burgtheater. Sie gastierte unter anderem an den Münchner Kammerspielen und bei den Salzburger Festspielen.

Unvergessen durch "Das Erbe der Guldenburgs"

Einem breiten Publikum in Erinnerung bleiben wird Hörbiger aber vor allem auch wegen ihrer Rolle in der beliebten TV-Serie "Das Erbe der Guldenburgs", mit der sie in den 80-er Jahren ihren endgültigen Durchbruch feierte. Rollen in der Serie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau", der Satire "Schtonk" und der Dürrenmatt-Literaturverfilmung "Der Besuch der alten Dame" folgten.

Christiane Hörbiger war in erster Ehe mit dem Regisseur Wolfgang Glück verheiratet, 1967 folgte die Scheidung. Mit dem Schweizer Journalisten Rolf R. Bigler war sie bis zu dessen Tod 1978 verheiratet. Einen neuen

Lebensgefährten fand die Schauspielerin im Wiener Regisseur und Autor Gerhard Tötschinger, der 2016 starb.

Hörbiger war bis ins Alter als Schauspielerin aktiv, zuletzt war sie 2019 in der österreichischen Fernsehkomödie "Der Fall der Gerti B." zu sehen.

