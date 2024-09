Nach einem Schulmassaker in Georgia fordert J.D. Vance mehr Sicherheit an Schulen - während er schärfere Waffengesetze ablehnt.

Der Amoklauf an einer High School im US-Bundesstaat Georgia sorgt für politische Kontroversen. Bei dem Angriff eines 14-Jährigen in Winder bei Atlanta wurden vier Menschen getötet und neun verletzt. Der jugendliche Täter benutzte ein Sturmgewehr vom Typ AR-15. Inmitten der Debatte um Waffengesetze hat sich der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance dem "Spiegel" (6. September) zufolge zu Wort gemeldet:

"Mir gefällt nicht, dass das Teil des Lebens ist. Aber wenn jemand ein Psycho ist und in die Schlagzeilen will, sind Schulen nun mal ein leichtes Ziel." Laut Bericht betonte er die Notwendigkeit, die Sicherheitsvorkehrungen an Schulen zu verstärken, nannte die Tat eine "schreckliche Tragödie" und den Schützen einen "absoluten Barbaren".

Vater des mutmaßlichen Täters wurde festgenommen

Vance, der sich gegen verschärfte Waffengesetze stellt, erklärte, dass solche Maßnahmen "eindeutig nicht der richtige Weg" seien. Dies steht im Widerspruch zu den Forderungen von Kamala Harris und vielen US-Bürgern nach strengeren Kontrollen, besonders für automatische Waffen und Sturmgewehre, schreibt der "Spiegel".

Zusätzlich wurden am Donnerstag der 14-jährige Täter und sein Vater in Gewahrsam genommen. Der Vater wird beschuldigt, seinem Sohn den Waffenbesitz ermöglicht zu haben. Dadurch wird er der Mittäterschaft beschuldigt. Der junge Angreifer wird am Freitag vor Gericht erscheinen, weitere Anklagen sind zu erwarten.

