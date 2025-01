Schießerei auf Party in New York: Mindestens zehn Menschen verletzt

Am Neujahrsabend feiern dutzende Menschen friedlich bei einer Party in New York. Doch dann fallen vor dem Veranstaltungsort Schüsse.

Bei einer Schießerei in New York sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Etwa 90 Menschen hätten am Neujahrsabend in einem Veranstaltungsraum im Stadtteil Queens eine private Party gefeiert, hieß es von der New Yorker Polizei (NYPD).

Im Video: Verbindung zwischen Angriffen in USA?

Täter auf der Flucht

Plötzlich sei davor auf der Straße eine kleine Gruppe Männer aufgetaucht und habe begonnen, auf die Menschen vor dem Gebäude zu schießen. Mindestens zehn Menschen - darunter auch Teenager - seien verletzt worden. Die Täter konnten zunächst fliehen.

Die NYPD nahm die Ermittlungen auf. Es handele sich um einen "sinnlosen Akt der Gewalt", sagte Philip Rivera von der NYPD bei einer Pressekonferenz. Einen terroristischen Hintergrund schloss er jedoch aus.