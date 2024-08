Schlangen-Plage im Piemont: Italienischer Bürgermeister spricht Warnung aus

Das romantische Piemont im Norden Italiens hat zurzeit mit einer ganz besonderen Plage zu kämpfen: Im malerischen Urlaubsort Pont Canavese tummeln sich giftige Aspis-Vipern, vor denen jetzt gewarnt wird.

Anzeige

"Pericolo Vipere" - "Vorsicht, Vipern"! Der Bürgermeister von Pont Canavese, Paolo Coppo, warnt mit einer Plakatkampagne vor bissigen und gefährlichen Schlangen. Bergliebhaber:innen und Anwohner:innen sollen sich in Acht nehmen.

Bürgermeister von Pont Canavese warnt

"Die übermäßige Regenzeit hat die Verbreitung von Vipern in unserem Gebiet begünstigt", erklärt der Bürgermeister laut "Quotidiano Canavese". Weiter warnt er: "Wer häufig Wege und ländliche Orte besucht, insbesondere in Gebieten in der Nähe von Wasserläufen oder an Flussufern, muss aufpassen."

Im Video: Tödlichster Fisch der Welt breitet sich in europäischen Urlaubsland aus

Besonders für Kinder kann der Biss einer solchen Viper richtig gefährlich werden. Von daher sollen Fußgänger:innen zur Prävention Schuhe mit hohem Schaft und dicke Socken tragen: "Sandalen oder Hausschuhe an nackten Füßen sind unbedingt zu vermeiden", teilt Coppo auch auf seiner Facebook-Seite mit. Werde man gebissen, so solle man unverzüglich die 112 anrufen und Hilfe holen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige