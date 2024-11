Schnee und Glätte in Deutschland - hier zeigt sich das Winterwetter besonders kühl

Die höheren Lagen im Harz zeigen sich am Morgen ganz in Weiß. Der Ausblick auf die kommenden Tage lässt Winter-Fans hoffen.

Anzeige

In Teilen Deutschlands hat es geschneit. Auf Webcambildern war etwa der Wurmberg ganz in Weiß zu sehen; auch der höchste Berg im Harz - der Brocken in Sachsen-Anhalt - war eingeschneit. An Geländern bildeten sich dort vereiste Schneeverwehungen. In den kommenden Tagen und Stunden soll laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) noch mehr Schnee fallen.

Glatte Straßen und Schnee in diesen Regionen

Der DWD hatte für die Nacht bereits bis zu vier Zentimeter Neuschnee angekündigt. Im Tagesverlauf solle es noch einmal die gleiche Menge geben.

Anzeige

Anzeige

Auch in Sachsen machte sich der Winter mit Schneefall in den Mittelgebirgen und glatten Straßen bemerkbar. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, fielen am Morgen oberhalb von 600 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, in Staulagen bis sieben Zentimeter. Auf den glatten Straßen gab es einige Unfälle, bei denen es jedoch zumeist bei Blechschäden blieb. Bei bis zu sieben Grad im Flachland und minus zwei bis plus vier Grad im Bergland ist das Weiß jedoch nur von kurzer Dauer.

Auf dem Fichtelberg, dem mit 1.215 Metern höchsten Berg Sachsens, sind dem Deutschen Wetterdienst zufolge sechs Zentimeter Schnee gefallen, in Carlsfeld im Erzgebirge waren es sieben und in Zinnwald im Osterzgebirge noch ein Zentimeter. Sogar in Chemnitz wurden zwei Zentimeter gemessen.

Im Video: Feuerwehr im Einsatz - heftiger Schneefall in Bayern

In den kommenden Tagen könnte es laut DWD in Deutschland sogar noch etwas winterlicher werden - mit Schneeflocken auch in tieferen Lagen.