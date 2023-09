Schock für Formel-1-Pilot: Sainz nach Rennen überfallen - Luxusuhr gestohlen

Böse Überraschung für Formel-1-Star Carlos Sainz. Der Ferrari-Pilot wurde nach dem Rennen von Monza Opfer eines Raubüberfalls. Die Geschichte endete für den Spanier zum Glück aber mit einem Happy End.

Das Wichtigste in Kürze Diebe haben Formel-1-Star Carlos Sainz um eine wertvolle Luxusuhr erleichtert.

Auf offener Straße wurde der Ferrari-Fahrer bestohlen.

Doch die Freude der Räuber währte nur kurz.

Schock-Moment für Formel-1-Star Carlos Sainz nach dem Großen Preis von Italien: Der Spanier wurde nach dem Rennen in Mailand auf offener Straße beraubt. Das bestätigten sein Rennstall Ferrari und die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Montag (4. September). Demnach wurde dem 29-Jährigen wenige Meter von seinem Hotel entfernt eine wertvolle Uhr gestohlen.

Nach Angaben der Polizei verwickelten ihn drei Männer in ein Gespräch, lenkten den Rennfahrer ab und entwendeten die Luxusuhr. Dabei soll es sich um ein Exemplar der Luxusmarke Richard Mille im Wert von etwa 300.000 Euro handeln.

Diebe konnten schnell geschnappt werden

Doch bei dem Diebstahl haben die Räuber die Rechnung ohne Sainz und einige engagierte Passant:innen gemacht. Den Berichten aus Italien zufolge wurden die Kriminellen von Sainz selbst und von einigen Helfern verfolgt und gestellt. Anschließend wurden die drei Männer von Polizisten festgenommen und zur Polizeistation gebracht.

Also Glück im Unglück für den Ferrari-Piloten nach einem starken Rennwochenende in Monza. Dort war Sainz von der Pole Position gestartet und hatte anschließend Platz drei belegt. Den Sieg sicherte sich – bereits zum zwölften Mal in Serie - Red-Bull-Fahrer Max Verstappen.