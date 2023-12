Eine 88-jährige Italienerin musste aufgrund einer extrem hohen Wasserrechnung ins Krankenhaus gebracht werden. Womöglich handelte es sich um einen Fehler beim Ablesen oder am Zähler.

Das Wichtigste in Kürze: Eine Rentnerin aus Italien wurde aufgrund einer extrem hohen Wasserrechnung auf die Intensivstation gebracht.

Die Wasserrechnung belief sich auf über 15.000 Euro. Für diesen Zeitraum hätte die alte Dame eigentlich nur 65 Euro zahlen müssen.

Die Hälfte des Betrages wurde aufgrund einer Einzugsermächtigung bereits an die Bank der Wasserversorgung überwiesen, was die Familie sehr aufregte.

Der Wasserversorger entschuldigte sich und versprach, den zu viel gezahlten Betrag zurückzuerstatten, falls der Fehler von ihrer Seite stammt.

Eine 88-jährige Bewohnerin von Camporosso an der italienischen Riviera hat wohl den Schock ihres Lebens gehabt: Die Dame namens Caterina Giovinazz wurde aufgrund einer extrem überhöhten Wasserrechnung über 15.339 Euro, die sie von ihrem Wasserversorger erhielt, so sehr in Aufregung versetzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das berichtete die italienische Zeitung "Il Secolo XIX" am Donnerstagabend (7. Dezember).

15.000-Euro-Wasserrechnung statt 65 Euro-Wasserrechnung: Schock für Rentnerin

Die Hälfte des Geldes wurde von ihrer Bank bereits überwiesen, weil sie eine Einzugsermächtigung erteilt hatte. Dies versetzte die Rentnerin so sehr in Aufregung, dass sie nun im Krankenhaus von Sanremo auf der Intensivstation liegt.

Sohn zeigt sich entsetzt über Wasserrechnung

Zwei der Kinder der älteren Dame, Luigi und Gianni Trapani, sowie ihr Bruder Rocco Giovinazzo prüften den Fall. Sie fanden heraus, dass der maximale Verbrauch des Hauses der Frau nur wenige Kubikmeter betragen dürfte, für die maximal 65 Euro bezahlt werden müssten. Laut der Rechnung des Wasserversorgers, soll die Frau aber vom 21. Februar bis 31. Oktober 4.182 Kubikmeter Wasser verbraucht haben.

Luigi Trapani schrieb nach dem Vorfall an das Wasserversorgungsunternehmen, um die Angelegenheit seiner Mutter zu klären. Er sandte genaue Zählerstandsfotos, die den tatsächlichen Wasserverbrauch zeigten. "Sie haben mir nicht geantwortet", beklagt sich Trapani laut "Il Secolo XIX". "Wir werden nur den fälligen Betrag zahlen. Bevor sie einer Rentnerin eine solche Rechnung schicken, hätten sie den Zähler von einem anderen Techniker überprüfen lassen können."

Seine Mutter verbringe die Wochenenden oft Zeit bei einem ihrer Kinder in Monaco. "Sie hätte nicht einmal 4.186 Kubikmeter Wasser verbrauchen können, selbst wenn sie es gewollt hätte", betont Rocco Giovinazzo, der Bruder der älteren Dame. Die Familie erwägt jetzt, rechtliche Schritte einzugehen: "Wir werden uns beraten, um zu entscheiden, wie weiter vorzugehen ist. Diese Geschichte darf sich nicht wiederholen."

Das ist der mögliche Grund für die zu hohe Wasserrechnung

Es wird also vermutet, dass ein Fehler beim Zähler oder bei der Ablesung zu diesem Irrtum führte.

"Es tut uns sehr leid, was der Dame passiert ist", heißt es in einem Schreiben des Wasserversorgers "Iren" laut "Il Secolo XIX". "Sollte sich herausstellen, dass der Irrtum auf Iren zurückzuführen ist, muss sie überhaupt nichts zahlen."

Auf jeden Fall soll die Rentnerin den zu viel gezahlten Betrag erstattet bekommen.