Schockierender Vorwurf: Arzt soll vier Senioren in Berlin getötet haben

Er soll vier Menschen getötet haben, nun sitzt er in Untersuchungshaft: Die Polizei hat einen 39 Jahre alten Palliativarzt festgenommen. Sie ermittelt auch wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Der Mann steht im Verdacht, zwischen dem 11. Juni und dem 24. Juli vier Patientinnen, die unter der Betreuung eines Pflegedienstes standen, getötet zu haben, berichtet "t-online".

Weiter soll der 29-Jährige in den Wohnungen der Opfer Feuer gelegt haben, um die Tötungen zu vertuschen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag in vier Fällen sowie einen Fall vollendeter und drei Fälle versuchter besonders schwerer Brandstiftung vor, so der Bericht. Derzeit sei der Arzt in Untersuchungshaft.

Erste Tat bereits Anfang Juni

Laut Bericht tötete der Mann am 11. Juni die erste Seniorin in Neukölln und anschließend Feuer in ihrer Wohnung gelegt haben. Trotz Reanimationsversuchen durch Rettungskräfte verstarb die Frau später im Krankenhaus.

Wie "t-online" weiter meldet, wird dem 39-Jährigen außerdem Totschlag an einer 76-Jährigen, ebenfalls im Bezirk Neukölln, vorgeworfen. Auch dort habe er nach der Tötung versucht, Feuer in der Wohnung zu legen, was jedoch missglückt sei. Daraufhin habe er Verwandte der Frau angerufen und behauptet, er käme nicht in die Wohnung.

Nur eine Woche später, am 15. Juli, habe sich eine weitere Tat ereignet. Der Arzt soll eine 94-Jährige (ebenfalls wohnhaft in Neukölln) getötet und anschließend Feuer in ihrer Küche gelegt haben. Das mutmaßlich letzte Tötungsdelikt sei am 24. Juli geschehen. Im Ortteil Plänterwald hätte der Pallativarzt eine 72-Jährige getötet und Feuer gelegt.

