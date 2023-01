So will die Bundesregierung den Handwerker-Mangel bekämpfen

Die Bundesregierung nimmt viel Geld in die Hand, um junge Menschen in der Ausbildung zu fördern. So soll der Mangel an Handwerkern bekämpft werden. Außerdem sollen mehr Fachkräfte aus dem Ausland nach Deutschland kommen.

Das Wichtigste in Kürze In Deutschland herrscht ein Mangel an Handwerkern.

Gegen diesen Notstand schnürt die Bundesregierung jetzt ein millionenschweres Hilfspaket.

Außerdem sollen Hürden für ausländische Arbeitnehmer gesenkt werden.

Das Handwerk in Deutschland klagt seit längerer Zeit über Fachkräftemangel. Dem will die Bundesregierung nun mit einem Förderungspaket entgegenwirken. "Bis 2026 investieren wir dafür insgesamt rund 750 Millionen Euro", sagte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger der "Bild". Geplant seien gezielte Investitionen in die Ausbildung.

Handwerk und andere Ausbildungsberufe müssten wieder den Stellenwert erhalten, den sie verdienten. "Wir wollen dort die Talente fördern und moderne Lernorte für moderne Berufe schaffen", ergänzte die FDP-Politikerin. Außerdem setzte die Regierung auf "mehr Fachkräfteeinwanderung", sagte Stark-Watzinger weiter.

Mehr Fachkräfteeinwanderung

"Wir brauchen konsequente Berufsorientierung an allen Schulformen", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der "Bild". "Wir stärken die Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung, machen es Frauen leichter, Beruf und Familie zu vereinbaren", sagte er. Außerdem wolle es die Regierung Fachkräften aus dem Ausland erleichtern, in Deutschland zu arbeiten.

